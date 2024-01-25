https://ria.ru/20240125/meditsina-1923429264.html
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине - РИА Новости, 25.01.2024
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине
Во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:45
2024-01-25T14:45
2024-01-25T14:45
общество
россия
михаил мурашко
сибирский государственный медицинский университет
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ТОМСК, 25 янв - РИА Новости. Во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня искусственный интеллект – это направление, которое уже вошло в медицину, но в частности в каждом регионе РФ, за исключением новых субъектов, мы там собираем инфраструктуру под информатизацию, а во всех остальных уже закуплены программы на основе искусственного интеллекта", - сказал Мурашко на встрече со студентами СибГМУ Минздрава России. Он уточнил, что в основном сейчас используется два блока – это описание изображений с помощью искусственного интеллекта и помощь в постановке диагноза на основе анализа медицинской карты.
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общество, россия, михаил мурашко, сибирский государственный медицинский университет
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Сибирский государственный медицинский университет
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине
Мурашко: искусственный интеллект в медицине начали применять в 85 регионах РФ