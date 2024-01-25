Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/meditsina-1923429264.html
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине - РИА Новости, 25.01.2024
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине
Во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:45
2024-01-25T14:45
общество
россия
михаил мурашко
сибирский государственный медицинский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg
ТОМСК, 25 янв - РИА Новости. Во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня искусственный интеллект – это направление, которое уже вошло в медицину, но в частности в каждом регионе РФ, за исключением новых субъектов, мы там собираем инфраструктуру под информатизацию, а во всех остальных уже закуплены программы на основе искусственного интеллекта", - сказал Мурашко на встрече со студентами СибГМУ Минздрава России. Он уточнил, что в основном сейчас используется два блока – это описание изображений с помощью искусственного интеллекта и помощь в постановке диагноза на основе анализа медицинской карты.
https://ria.ru/20231101/ii-1906581773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_fb4e6fd9907038f7abf2a6624aa6a200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко, сибирский государственный медицинский университет
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Сибирский государственный медицинский университет
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине

Мурашко: искусственный интеллект в медицине начали применять в 85 регионах РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 25 янв - РИА Новости. Во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Сегодня искусственный интеллект – это направление, которое уже вошло в медицину, но в частности в каждом регионе РФ, за исключением новых субъектов, мы там собираем инфраструктуру под информатизацию, а во всех остальных уже закуплены программы на основе искусственного интеллекта", - сказал Мурашко на встрече со студентами СибГМУ Минздрава России.
Он уточнил, что в основном сейчас используется два блока – это описание изображений с помощью искусственного интеллекта и помощь в постановке диагноза на основе анализа медицинской карты.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Эксперт рассказал о пользе внедрения ИИ в медицину
1 ноября 2023, 05:41
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоСибирский государственный медицинский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала