https://ria.ru/20240125/meditsina-1923429264.html

Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине

Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине - РИА Новости, 25.01.2024

Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине

Во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:45

2024-01-25T14:45

2024-01-25T14:45

общество

россия

михаил мурашко

сибирский государственный медицинский университет

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ТОМСК, 25 янв - РИА Новости. Во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня искусственный интеллект – это направление, которое уже вошло в медицину, но в частности в каждом регионе РФ, за исключением новых субъектов, мы там собираем инфраструктуру под информатизацию, а во всех остальных уже закуплены программы на основе искусственного интеллекта", - сказал Мурашко на встрече со студентами СибГМУ Минздрава России. Он уточнил, что в основном сейчас используется два блока – это описание изображений с помощью искусственного интеллекта и помощь в постановке диагноза на основе анализа медицинской карты.

https://ria.ru/20231101/ii-1906581773.html

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общество, россия, михаил мурашко, сибирский государственный медицинский университет