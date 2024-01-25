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В Оренбургской области человек погиб при обрушении здания насосной станции
В Оренбургской области человек погиб при обрушении здания насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024
В Оренбургской области человек погиб при обрушении здания насосной станции
Один человек погиб при обрушении насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по области. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:57
2024-01-25T10:57
2024-01-25T11:05
происшествия
оренбургская область
новотроицк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 25 янв – РИА Новости. Один человек погиб при обрушении насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по области.Трое пострадали при обрушении здания насосной станции в Новотроицке, еще до семи человек могут находиться под завалами, сообщали РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, один погиб. Дополнительно информация устанавливается", - сказали в главке.Ранее источник РИА Новости назвал причиной обрушения здания проведение внутренних ремонтных работ.
https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923368429.html
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происшествия, оренбургская область, новотроицк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Новотроицк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбургской области человек погиб при обрушении здания насосной станции
МЧС: при обрушении здания насосной станции в Новотроицке погиб один человек