https://ria.ru/20240125/mchs-1923368549.html

В Оренбургской области человек погиб при обрушении здания насосной станции

В Оренбургской области человек погиб при обрушении здания насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024

В Оренбургской области человек погиб при обрушении здания насосной станции

Один человек погиб при обрушении насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по области. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:57

2024-01-25T10:57

2024-01-25T11:05

происшествия

оренбургская область

новотроицк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 25 янв – РИА Новости. Один человек погиб при обрушении насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по области.Трое пострадали при обрушении здания насосной станции в Новотроицке, еще до семи человек могут находиться под завалами, сообщали РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, один погиб. Дополнительно информация устанавливается", - сказали в главке.Ранее источник РИА Новости назвал причиной обрушения здания проведение внутренних ремонтных работ.

https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923368429.html

оренбургская область

новотроицк

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происшествия, оренбургская область, новотроицк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)