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В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья - РИА Новости, 25.01.2024
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10:10 25.01.2024 (обновлено: 10:14 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html
В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья
В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья - РИА Новости, 25.01.2024
В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья
Все 68 горняков эвакуированы на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, где начался пожар, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:10
2024-01-25T10:14
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дальнегорский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Все 68 горняков эвакуированы на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, где начался пожар, сообщает региональный главк МЧС РФ.Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский". На 275 горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Было выведено 30 с лишним человек, отмечали в ЕДДС. Там добавляли, что, скорее всего, горят ГСМ или техника."Днём 25 января поступила информация о задымлении на горизонте 275 метров на руднике "Николаевский" в Дальнегорском городском округе. На поверхность эвакуированы 68 горняков, которые находились на руднике. На месте работают горноспасатели Дальнегорского ВГСВ филиала "ВГСО Дальнего Востока" ФГУП "ВГСЧ", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дальнегорский городской округ
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Дальнегорский городской округ
В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья

МЧС: все 68 горняков эвакуированы из рудника в Приморье, где начался пожар

© Фото : администрация Приморского края Пожарная машина ГУ МЧС России по Приморскому краю
Пожарная машина ГУ МЧС России по Приморскому краю - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : администрация Приморского края
Пожарная машина ГУ МЧС России по Приморскому краю. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Все 68 горняков эвакуированы на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, где начался пожар, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский". На 275 горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Было выведено 30 с лишним человек, отмечали в ЕДДС. Там добавляли, что, скорее всего, горят ГСМ или техника.
«
"Днём 25 января поступила информация о задымлении на горизонте 275 метров на руднике "Николаевский" в Дальнегорском городском округе. На поверхность эвакуированы 68 горняков, которые находились на руднике. На месте работают горноспасатели Дальнегорского ВГСВ филиала "ВГСО Дальнего Востока" ФГУП "ВГСЧ", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДальнегорский городской округ
 
 
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