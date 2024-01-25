https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html

В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья

В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья - РИА Новости, 25.01.2024

В МЧС сообщили о ходе эвакуации горняков в Дальнегорском районе Приморья

Все 68 горняков эвакуированы на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, где начался пожар, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:10

2024-01-25T10:10

2024-01-25T10:14

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

дальнегорский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Все 68 горняков эвакуированы на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, где начался пожар, сообщает региональный главк МЧС РФ.Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский". На 275 горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Было выведено 30 с лишним человек, отмечали в ЕДДС. Там добавляли, что, скорее всего, горят ГСМ или техника."Днём 25 января поступила информация о задымлении на горизонте 275 метров на руднике "Николаевский" в Дальнегорском городском округе. На поверхность эвакуированы 68 горняков, которые находились на руднике. На месте работают горноспасатели Дальнегорского ВГСВ филиала "ВГСО Дальнего Востока" ФГУП "ВГСЧ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240125/pozhar-1923343486.html

россия

дальнегорский городской округ

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дальнегорский городской округ