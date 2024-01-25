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МЧС предупредило, чем опасны для гаджетов прямые лучи солнца - РИА Новости, 25.01.2024
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02:47 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/mchs-1923327821.html
МЧС предупредило, чем опасны для гаджетов прямые лучи солнца
МЧС предупредило, чем опасны для гаджетов прямые лучи солнца - РИА Новости, 25.01.2024
МЧС предупредило, чем опасны для гаджетов прямые лучи солнца
Оставленные под прямыми лучами солнца телефоны, планшеты, зарядные и смарт-устройства могут воспламениться и вызвать пожар, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:47
2024-01-25T02:47
общество
технологии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Оставленные под прямыми лучами солнца телефоны, планшеты, зарядные и смарт-устройства могут воспламениться и вызвать пожар, предупреждает МЧС России. "Не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устройства, смарт-устройства под прямыми лучами солнца – это может привести к их перегреву и возможному воспламенению", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Не рекомендуется также разговаривать по телефону и играть во время его зарядки, так как вполне возможны перегрев устройства и последующий пожар. "По окончанию зарядки устройства не оставляйте блок зарядного устройства в розетке", - советуют спасатели. Ранее ведомство сообщало, что основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью, пока все спят. Применять следует только сертифицированные зарядки и не оставлять без присмотра аккумуляторные батареи (power bank). Кроме того, ни в коем случае нельзя класть телефон под подушку, а если он зарядился до 100%, то следует сразу отключить его от сети.
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общество, технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило, чем опасны для гаджетов прямые лучи солнца

МЧС: оставленные под прямыми лучами солнца гаджеты могут воспламениться

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина с телефоном
Мужчина с телефоном - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина с телефоном. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Оставленные под прямыми лучами солнца телефоны, планшеты, зарядные и смарт-устройства могут воспламениться и вызвать пожар, предупреждает МЧС России.
«
"Не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устройства, смарт-устройства под прямыми лучами солнца – это может привести к их перегреву и возможному воспламенению", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.
Не рекомендуется также разговаривать по телефону и играть во время его зарядки, так как вполне возможны перегрев устройства и последующий пожар.
"По окончанию зарядки устройства не оставляйте блок зарядного устройства в розетке", - советуют спасатели.
Ранее ведомство сообщало, что основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью, пока все спят. Применять следует только сертифицированные зарядки и не оставлять без присмотра аккумуляторные батареи (power bank).
Кроме того, ни в коем случае нельзя класть телефон под подушку, а если он зарядился до 100%, то следует сразу отключить его от сети.
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