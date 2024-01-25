https://ria.ru/20240125/mchs-1923327821.html

МЧС предупредило, чем опасны для гаджетов прямые лучи солнца

МЧС предупредило, чем опасны для гаджетов прямые лучи солнца - РИА Новости, 25.01.2024

МЧС предупредило, чем опасны для гаджетов прямые лучи солнца

Оставленные под прямыми лучами солнца телефоны, планшеты, зарядные и смарт-устройства могут воспламениться и вызвать пожар, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T02:47

2024-01-25T02:47

2024-01-25T02:47

общество

технологии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Оставленные под прямыми лучами солнца телефоны, планшеты, зарядные и смарт-устройства могут воспламениться и вызвать пожар, предупреждает МЧС России. "Не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устройства, смарт-устройства под прямыми лучами солнца – это может привести к их перегреву и возможному воспламенению", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Не рекомендуется также разговаривать по телефону и играть во время его зарядки, так как вполне возможны перегрев устройства и последующий пожар. "По окончанию зарядки устройства не оставляйте блок зарядного устройства в розетке", - советуют спасатели. Ранее ведомство сообщало, что основной причиной возгорания смартфонов, планшетов и других гаджетов является неисправность зарядных устройств - поэтому не рекомендуется заряжать их ночью, пока все спят. Применять следует только сертифицированные зарядки и не оставлять без присмотра аккумуляторные батареи (power bank). Кроме того, ни в коем случае нельзя класть телефон под подушку, а если он зарядился до 100%, то следует сразу отключить его от сети.

https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919249682.html

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общество, технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)