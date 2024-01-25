https://ria.ru/20240125/maska-1923427966.html
Стали известны образы участников нового сезона шоу "Маска"
Стали известны образы участников нового сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 25.01.2024
Стали известны образы участников нового сезона шоу "Маска"
Создатели шоу "Маска" раскрыли образы четырнадцати участников предстоящего пятого сезона проекта, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:02
2024-01-25T15:02
2024-01-25T15:06
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Создатели шоу "Маска" раскрыли образы четырнадцати участников предстоящего пятого сезона проекта, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. В новых выпусках известные личности появятся в костюмах Акулы, Арлекина, Бабочки, Водяного, Гориллы, Енота, Змея Горыныча, Кактуса, Кота, Кукурузы, Матрешки, Мотылька, Перца и Щенка.По правилам "Маски" имена и регалии звездных участников держатся в строжайшей тайне. Разгадать тех, кто будет выступать в костюмах, предстоит членам жюри. Его состав пока не объявили. Вести проект по традиции будет Вячеслав Макаров.Премьера юбилейного сезона шоу "Маска" выйдет 11 февраля в 20:20 на телеканале НТВ.
https://ria.ru/20230504/kultura-1869382125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Промо 5-го сезона шоу "Маска"
Промо 5-го сезона шоу "Маска"
2024-01-25T15:02
true
PT0M25S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нтв (телеканал), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, вячеслав макаров
Шоубиз, НТВ (телеканал), Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Вячеслав Макаров
Стали известны образы участников нового сезона шоу "Маска"
Создатели шоу "Маска" раскрыли образы участников пятого сезона проекта
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Создатели шоу "Маска" раскрыли образы четырнадцати участников предстоящего пятого сезона проекта, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
В новых выпусках известные личности появятся в костюмах Акулы, Арлекина, Бабочки, Водяного, Гориллы, Енота, Змея Горыныча, Кактуса, Кота, Кукурузы, Матрешки, Мотылька, Перца и Щенка.
По правилам "Маски" имена и регалии звездных участников держатся в строжайшей тайне.
Разгадать тех, кто будет выступать в костюмах, предстоит членам жюри. Его состав пока не объявили. Вести проект по традиции будет Вячеслав Макаров.
Премьера юбилейного сезона шоу "Маска" выйдет 11 февраля в 20:20 на телеканале НТВ.
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