https://ria.ru/20240125/maska-1923427966.html

Стали известны образы участников нового сезона шоу "Маска"

Стали известны образы участников нового сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 25.01.2024

Стали известны образы участников нового сезона шоу "Маска"

Создатели шоу "Маска" раскрыли образы четырнадцати участников предстоящего пятого сезона проекта, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:02

2024-01-25T15:02

2024-01-25T15:06

шоубиз

нтв (телеканал)

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

вячеслав макаров

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Создатели шоу "Маска" раскрыли образы четырнадцати участников предстоящего пятого сезона проекта, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. В новых выпусках известные личности появятся в костюмах Акулы, Арлекина, Бабочки, Водяного, Гориллы, Енота, Змея Горыныча, Кактуса, Кота, Кукурузы, Матрешки, Мотылька, Перца и Щенка.По правилам "Маски" имена и регалии звездных участников держатся в строжайшей тайне. Разгадать тех, кто будет выступать в костюмах, предстоит членам жюри. Его состав пока не объявили. Вести проект по традиции будет Вячеслав Макаров.Премьера юбилейного сезона шоу "Маска" выйдет 11 февраля в 20:20 на телеканале НТВ.

https://ria.ru/20230504/kultura-1869382125.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нтв (телеканал), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, вячеслав макаров