https://ria.ru/20240125/maduro-1923373953.html

Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году

Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году - РИА Новости, 25.01.2024

Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году

Москва и Каракас обсуждают удобное время для визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ, заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:15

2024-01-25T11:15

2024-01-25T11:15

в мире

россия

венесуэла

николас мадуро

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва и Каракас обсуждают удобное время для визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ, заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. "В прошлом году действительно планировался этот визит, но в итоге господин Мадуро не смог приехать. Его (визит - ред.) запланировали на этот год. Стороны сейчас обсуждают, когда может быть удобный момент, чтобы президент Путин принял президента Мадуро", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240101/fhutynbyf-1919408977.html

россия

венесуэла

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Кирилл Волков

в мире, россия, венесуэла, николас мадуро