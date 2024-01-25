https://ria.ru/20240125/maduro-1923373953.html
Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году
Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году - РИА Новости, 25.01.2024
Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году
Москва и Каракас обсуждают удобное время для визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ, заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:15
2024-01-25T11:15
2024-01-25T11:15
в мире
россия
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256836_0:188:2169:1408_1920x0_80_0_0_3f82c0213d32c67c2cf4e1d72662d86a.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва и Каракас обсуждают удобное время для визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ, заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. "В прошлом году действительно планировался этот визит, но в итоге господин Мадуро не смог приехать. Его (визит - ред.) запланировали на этот год. Стороны сейчас обсуждают, когда может быть удобный момент, чтобы президент Путин принял президента Мадуро", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240101/fhutynbyf-1919408977.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256836_238:0:2169:1448_1920x0_80_0_0_7164e665c5f3503dc8354ee7fc865dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, николас мадуро
В мире, Россия, Венесуэла, Николас Мадуро
Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году
Посол Веласкес: Россия и Венесуэла обсуждают удобное время для визита Мадуро
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва и Каракас обсуждают удобное время для визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ, заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
"В прошлом году действительно планировался этот визит, но в итоге господин Мадуро не смог приехать. Его (визит - ред.) запланировали на этот год. Стороны сейчас обсуждают, когда может быть удобный момент, чтобы президент Путин принял президента Мадуро", - сказал он журналистам.
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью