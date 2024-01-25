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Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году - РИА Новости, 25.01.2024
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11:15 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/maduro-1923373953.html
Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году
Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году - РИА Новости, 25.01.2024
Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году
Москва и Каракас обсуждают удобное время для визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ, заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:15
2024-01-25T11:15
в мире
россия
венесуэла
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва и Каракас обсуждают удобное время для визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ, заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. "В прошлом году действительно планировался этот визит, но в итоге господин Мадуро не смог приехать. Его (визит - ред.) запланировали на этот год. Стороны сейчас обсуждают, когда может быть удобный момент, чтобы президент Путин принял президента Мадуро", - сказал он журналистам.
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в мире, россия, венесуэла, николас мадуро
В мире, Россия, Венесуэла, Николас Мадуро
Посол Венесуэлы заявил, что Мадуро планирует посетить Россию в этом году

Посол Веласкес: Россия и Венесуэла обсуждают удобное время для визита Мадуро

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва и Каракас обсуждают удобное время для визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ, заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
"В прошлом году действительно планировался этот визит, но в итоге господин Мадуро не смог приехать. Его (визит - ред.) запланировали на этот год. Стороны сейчас обсуждают, когда может быть удобный момент, чтобы президент Путин принял президента Мадуро", - сказал он журналистам.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью
1 января, 23:37
 
В миреРоссияВенесуэлаНиколас Мадуро
 
 
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