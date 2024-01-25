https://ria.ru/20240125/lukashenko-1923395238.html
Лукашенко анонсировал кадровые перестановки перед выборами
Лукашенко анонсировал кадровые перестановки перед выборами - РИА Новости, 25.01.2024
Лукашенко анонсировал кадровые перестановки перед выборами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал в ближайшее время кадровые перестановки, передает в четверг его пресс-служба. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:39
2024-01-25T12:39
2024-01-25T12:39
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александр лукашенко
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал в ближайшее время кадровые перестановки, передает в четверг его пресс-служба. "Александр Лукашенко также подчеркнул, что кадровая ротация накануне важных избирательных кампаний - это уже сложившаяся в стране практика", - говорится в сообщении. Данное заявление президент сделал при назначении новым министром здравоохранения Александра Ходжаева. "Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский. Обновляли, чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решение на тех или иных выборах, - стоит ли доверять этой команде. Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и настоящий момент", - пояснил глава государства. Он отметил, что в стране уже пришли новые люди к руководству министерствами и ведомствами, отдельными предприятиями. "И еще раз подчеркну: подобные действия с моей стороны будут продолжены и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов. Чтобы здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20240104/ekonomika-1919697067.html
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https://ria.ru/20231006/lukashenko-1900980999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко анонсировал кадровые перестановки перед выборами
Лукашенко назвал кадровую ротацию перед выборами сложившейся практикой
МИНСК, 25 янв – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал в ближайшее время кадровые перестановки, передает в четверг его пресс-служба
.
"Александр Лукашенко также подчеркнул, что кадровая ротация накануне важных избирательных кампаний - это уже сложившаяся в стране практика", - говорится в сообщении. Данное заявление президент сделал при назначении новым министром здравоохранения Александра Ходжаева.
Лукашенко призвал нового министра не врать о состоянии экономики
"Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский. Обновляли, чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решение на тех или иных выборах, - стоит ли доверять этой команде. Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и настоящий момент", - пояснил глава государства.
Он отметил, что в стране уже пришли новые люди к руководству министерствами и ведомствами, отдельными предприятиями. "И еще раз подчеркну: подобные действия с моей стороны будут продолжены и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов. Чтобы здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ", - добавил Лукашенко.
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В Белоруссии планируется проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования 25 февраля 2024 года. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. В Белоруссии идет этап регистрации кандидатов, который продлится до 30 января. С 31 января по 24 февраля включительно будет проходить агитация.
Выборы членов верхней палаты парламента назначены на 4 апреля. В этом году в стране также пройдет выдвижение делегатов для участия во Всебелорусском народном собрании, которое должно пройти не позднее конца апреля. В 2025 году, не позднее 20 июля, в Белоруссии пройдут президентские выборы.
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