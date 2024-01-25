https://ria.ru/20240125/lukashenko-1923395238.html

Лукашенко анонсировал кадровые перестановки перед выборами

Лукашенко анонсировал кадровые перестановки перед выборами - РИА Новости, 25.01.2024

Лукашенко анонсировал кадровые перестановки перед выборами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал в ближайшее время кадровые перестановки, передает в четверг его пресс-служба. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:39

2024-01-25T12:39

2024-01-25T12:39

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал в ближайшее время кадровые перестановки, передает в четверг его пресс-служба. "Александр Лукашенко также подчеркнул, что кадровая ротация накануне важных избирательных кампаний - это уже сложившаяся в стране практика", - говорится в сообщении. Данное заявление президент сделал при назначении новым министром здравоохранения Александра Ходжаева. "Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский. Обновляли, чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решение на тех или иных выборах, - стоит ли доверять этой команде. Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и настоящий момент", - пояснил глава государства. Он отметил, что в стране уже пришли новые люди к руководству министерствами и ведомствами, отдельными предприятиями. "И еще раз подчеркну: подобные действия с моей стороны будут продолжены и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов. Чтобы здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ", - добавил Лукашенко.

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https://ria.ru/20240107/lukashenko-1920042743.html

https://ria.ru/20231006/lukashenko-1900980999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко