https://ria.ru/20240125/letchiki-1923334616.html

Балицкий заявил, что летчики Ил-76 отводили самолет от населенного пункта

Балицкий заявил, что летчики Ил-76 отводили самолет от населенного пункта - РИА Новости, 25.01.2024

Балицкий заявил, что летчики Ил-76 отводили самолет от населенного пункта

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий высказал РИА Новости свое экспертное мнение как бывший летчик: на кадрах крушения Ил-76 в Белгородской области... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T06:06

2024-01-25T06:06

2024-01-25T06:06

белгородская область

россия

евгений балицкий

вячеслав володин

вооруженные силы украины

госдума рф

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий высказал РИА Новости свое экспертное мнение как бывший летчик: на кадрах крушения Ил-76 в Белгородской области четко видно, что летчики отводили самолет от населенного пункта. "Я видео видел, но, к сожалению, не качественно для того, чтобы полностью понять характер попадания ракеты. Но ракета могла нанести ущерб самолету так, что мы внешне этого не увидим с такой дистанции. Но то, что летчики отводили самолет от населенного пункта, это четко видно на кадрах - они левой нисходящей спиралью отворачивали от населенного пункта. Поэтому слава нашим ребятам героям и царствие небесное нашим пилотам, которые погибли", - заявил Балицкий. В 1991 году Балицкий окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза М. М. Расковой по специальности "летчик-инженер", после учебы он вернулся в родной Мелитополь, где стал военным летчиком и летал на Ил-76. Балицкий провел на службе в различных авиационных гарнизонах четыре года, был уволен в запас в звании капитана. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923324502.html

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белгородская область, россия, евгений балицкий, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия