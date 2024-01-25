https://ria.ru/20240125/letchik-1923378276.html

Среди летчиков сбитого ВСУ Ил-76 был уроженец Саратовской области

Среди летчиков сбитого ВСУ Ил-76 был уроженец Саратовской области - РИА Новости, 25.01.2024

Среди летчиков сбитого ВСУ Ил-76 был уроженец Саратовской области

Среди летчиков российского самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, был уроженец Балашова, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:32

2024-01-25T11:32

2024-01-25T11:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

саратовская область

роман бусаргин

единая россия

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Среди летчиков российского самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, был уроженец Балашова, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. "В результате очередного террористического акта со стороны киевского режима погибли российские летчики, среди которых уроженец города Балашова Владислав Чмирев. Вечная память сильным и мужественным людям, истинным патриотам и настоящим Героям. Они еще раз доказали, что защищают жизнь, будущее страны. Разделяю горечь невосполнимой утраты вместе с родными и близкими. Глубоко скорбим вместе с вами", - цитирует Бусаргина его пресс-служба в Telegram-канале. Депутат Госдумы от Саратовской области Андрей Воробьев (ЕР) заявил, что окажет необходимую поддержку семье Чмирева. "С утра связался с его отцом Вадимом Вадимовичем, выразил свои соболезнования. Со своей стороны окажу всю необходимую поддержку семье", - написал он в Telegram-канале. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240125/samolet-1923362534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, саратовская область, роман бусаргин, единая россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области