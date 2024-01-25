https://ria.ru/20240125/lazareva-1923461023.html

Иноагенты Лазарева* и Шац* официально развелись

Иноагенты Лазарева* и Шац* официально развелись - РИА Новости, 25.01.2024

Иноагенты Лазарева* и Шац* официально развелись

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева* сообщила на своей странице в Instagram**, что официально развелась с шоуменом Михаилом Шацем*. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:39

2024-01-25T18:39

2024-01-25T18:39

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева* сообщила на своей странице в Instagram**, что официально развелась с шоуменом Михаилом Шацем*. "Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов! Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную", — написала Лазарева.Знаменитость также намекнула на то, что в их семье последнее время был серьезный разлад, и посоветовала своим подписчикам не терпеть, если что-то не устраивает в отношениях."Желаю счастья в личной жизни, потому что это очень важно. Не живите в несчастье ни дня, это вредно для организма. И если счастья уже нет — не думайте, как ваша пара будет выглядеть в глазах общественности", — добавила актриса.Ранее сообщалось, что Шац* и Лазарева* расстались в 2021 году. С тех пор они жили раздельно, но развод не оформляли. Татьяна и Михаил поженились в 1998 году, у них двое общих детей: Софья 25 лет и Анастасия 17 лет. У Лазаревой* также есть взрослый сын от предыдущих отношений.Пик популярности артистов пришелся на 2004-2012 годы. Тогда супруги много снимались в телепроектах. Например, совместно с Александром Пушным вели программу "Хорошие шутки" на СТС.В феврале 2022 года Лазарева* и Шац* осудили СВО и покинули Россию. Актриса уехала в Испанию, а шоумен обосновался в Израиле. Татьяна Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года. Михаил Шац* — 2 сентября того же года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240124/lebedev-1923245334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

татьяна лазарева, михаил шац, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес