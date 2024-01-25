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Курс доллара вырос до 88,66 рубля - РИА Новости, 25.01.2024
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16:43 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/kurs-1923460467.html
Курс доллара вырос до 88,66 рубля
Курс доллара вырос до 88,66 рубля - РИА Новости, 25.01.2024
Курс доллара вырос до 88,66 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,83 копейки, до 12,327 рубля, курс доллара - на 37,33 копейки, до 88,6562 рубля, курс... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:43
2024-01-25T16:43
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,83 копейки, до 12,327 рубля, курс доллара - на 37,33 копейки, до 88,6562 рубля, курс евро - на 47,08 копейки, до 96,6365 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Курс доллара вырос до 88,66 рубля

Официальный курс юаня вырос до 12,33 рубля, доллара — до 88,66, евро — до 96,64

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,83 копейки, до 12,327 рубля, курс доллара - на 37,33 копейки, до 88,6562 рубля, курс евро - на 47,08 копейки, до 96,6365 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Белоусов назвал курс доллара в 90 рублей приемлемым
21 декабря 2023, 17:28
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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