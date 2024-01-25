https://ria.ru/20240125/kurs-1923460467.html

Курс доллара вырос до 88,66 рубля

Курс доллара вырос до 88,66 рубля - РИА Новости, 25.01.2024

Курс доллара вырос до 88,66 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,83 копейки, до 12,327 рубля, курс доллара - на 37,33 копейки, до 88,6562 рубля, курс... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:43

2024-01-25T16:43

2024-01-25T16:43

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:76:3072:1803_1920x0_80_0_0_40185c2d1951fe96ecf4848db5eb4bb5.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,83 копейки, до 12,327 рубля, курс доллара - на 37,33 копейки, до 88,6562 рубля, курс евро - на 47,08 копейки, до 96,6365 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20231221/dollar-1917301896.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)