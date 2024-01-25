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Курс доллара снизился до 88,60 рубля

Курс доллара снизился до 88,60 рубля - РИА Новости, 25.01.2024

Курс доллара снизился до 88,60 рубля

Курс рубля в начале торгов практически стабилен против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T07:11

2024-01-25T07:11

2024-01-25T07:17

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов практически стабилен против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллар расчетами "завтра" на 7.06 мск снизился на одну копейку — до 88,60 рубля.Евро также убавило в цене на одну копейку, достигнув 96,60 рубля.Укрепление к юаню произошло на две копейки, теперь китайская валюта стоит 12,33 рубля.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия, рубль, доллар, юань