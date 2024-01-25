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Курс доллара снизился до 88,60 рубля
Курс доллара снизился до 88,60 рубля - РИА Новости, 25.01.2024
Курс доллара снизился до 88,60 рубля
Курс рубля в начале торгов практически стабилен против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T07:11
2024-01-25T07:11
2024-01-25T07:17
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов практически стабилен против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллар расчетами "завтра" на 7.06 мск снизился на одну копейку — до 88,60 рубля.Евро также убавило в цене на одну копейку, достигнув 96,60 рубля.Укрепление к юаню произошло на две копейки, теперь китайская валюта стоит 12,33 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, рубль, доллар, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Рубль, Доллар, Юань
Курс доллара снизился до 88,60 рубля
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 88,60 рубля
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов практически стабилен против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллар расчетами "завтра" на 7.06 мск снизился на одну копейку — до 88,60 рубля.
Евро также убавило в цене на одну копейку, достигнув 96,60 рубля.
Укрепление к юаню произошло на две копейки, теперь китайская валюта стоит 12,33 рубля.