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В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами - РИА Новости, 25.01.2024
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06:08 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/kupol-1923334776.html
В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами
В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами - РИА Новости, 25.01.2024
В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами
Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать "купола безопасности" для защиты от атак РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:08
2024-01-25T06:08
специальная военная операция на украине
москва
технологии
россия
михаил мишустин
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать "купола безопасности" для защиты от атак беспилотников над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры в РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Летом прошлого года Гусев предлагал создать такой купол над Москвой. В письме он сообщает, что на данный момент купол создан, разработаны и используются технические решения, ограждающие стратегически важные объекты города от БПЛА. По его словам, такие куполы созданы и над "некоторыми городами и стратегическими объектами в пограничной зоне". "Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА. Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ", - следует из письма. По словам Гусева, затраты на создание системы защиты от БПЛА существенно меньше, чем ущерб, к которому может привести один террористический акт.
https://ria.ru/20240125/proval-1923333362.html
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москва, технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Безопасность
В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами

В Госдуме предложили создать купол безопасности над стратегическими объектами

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Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать "купола безопасности" для защиты от атак беспилотников над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры в РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Летом прошлого года Гусев предлагал создать такой купол над Москвой. В письме он сообщает, что на данный момент купол создан, разработаны и используются технические решения, ограждающие стратегически важные объекты города от БПЛА. По его словам, такие куполы созданы и над "некоторыми городами и стратегическими объектами в пограничной зоне".
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"Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА. Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ", - следует из письма.
По словам Гусева, затраты на создание системы защиты от БПЛА существенно меньше, чем ущерб, к которому может привести один террористический акт.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваТехнологииРоссияМихаил МишустинГосдума РФБезопасность
 
 
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