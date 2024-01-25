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В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами
В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами - РИА Новости, 25.01.2024
В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами
Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать "купола безопасности" для защиты от атак РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:08
2024-01-25T06:08
2024-01-25T06:08
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать "купола безопасности" для защиты от атак беспилотников над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры в РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Летом прошлого года Гусев предлагал создать такой купол над Москвой. В письме он сообщает, что на данный момент купол создан, разработаны и используются технические решения, ограждающие стратегически важные объекты города от БПЛА. По его словам, такие куполы созданы и над "некоторыми городами и стратегическими объектами в пограничной зоне". "Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА. Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ", - следует из письма. По словам Гусева, затраты на создание системы защиты от БПЛА существенно меньше, чем ущерб, к которому может привести один террористический акт.
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Специальная военная операция на Украине, Москва, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Безопасность
В Госдуме предложили создать купол безопасности над всеми объектами
В Госдуме предложили создать купол безопасности над стратегическими объектами