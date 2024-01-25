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В Крыму заявили, что Киеву плевать на своих пленных - РИА Новости, 25.01.2024
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07:28 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/krym-1923338474.html
В Крыму заявили, что Киеву плевать на своих пленных
В Крыму заявили, что Киеву плевать на своих пленных - РИА Новости, 25.01.2024
В Крыму заявили, что Киеву плевать на своих пленных
Ситуация со сбитым российским самолетом Ил-76 показала, что нынешним киевским властям плевать на своих пленных, заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T07:28
2024-01-25T07:28
киев
россия
белгородская область
владимир константинов
вячеслав володин
вооруженные силы украины
госдума рф
ил-76
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Ситуация со сбитым российским самолетом Ил-76 показала, что нынешним киевским властям плевать на своих пленных, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Нынешней киевской хунте абсолютно плевать на своих солдат, тем более военнопленных. В своем безудержном желании заработать побольше денег и выполнить миссию, возложенную западными хозяевами и кукловодами, режим Зеленского старается вовсю, устраивая кровавую жатву и людоедскую страду. И для них неважно, кого убивать – русских или украинцев", - сказал Константинов. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
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киев, россия, белгородская область, владимир константинов, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, республика крым, политика
Киев, Россия, Белгородская область, Владимир Константинов, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Республика Крым, Политика
В Крыму заявили, что Киеву плевать на своих пленных

Глава крымского парламента Константинов: Киеву плевать на своих пленных

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Ситуация со сбитым российским самолетом Ил-76 показала, что нынешним киевским властям плевать на своих пленных, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Нынешней киевской хунте абсолютно плевать на своих солдат, тем более военнопленных. В своем безудержном желании заработать побольше денег и выполнить миссию, возложенную западными хозяевами и кукловодами, режим Зеленского старается вовсю, устраивая кровавую жатву и людоедскую страду. И для них неважно, кого убивать – русских или украинцев", - сказал Константинов.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
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КиевРоссияБелгородская областьВладимир КонстантиновВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныГосдума РФИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиРеспублика КрымПолитика
 
 
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