https://ria.ru/20240125/krym-1923338474.html

В Крыму заявили, что Киеву плевать на своих пленных

В Крыму заявили, что Киеву плевать на своих пленных - РИА Новости, 25.01.2024

В Крыму заявили, что Киеву плевать на своих пленных

Ситуация со сбитым российским самолетом Ил-76 показала, что нынешним киевским властям плевать на своих пленных, заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T07:28

2024-01-25T07:28

2024-01-25T07:28

киев

россия

белгородская область

владимир константинов

вячеслав володин

вооруженные силы украины

госдума рф

ил-76

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Ситуация со сбитым российским самолетом Ил-76 показала, что нынешним киевским властям плевать на своих пленных, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Нынешней киевской хунте абсолютно плевать на своих солдат, тем более военнопленных. В своем безудержном желании заработать побольше денег и выполнить миссию, возложенную западными хозяевами и кукловодами, режим Зеленского старается вовсю, устраивая кровавую жатву и людоедскую страду. И для них неважно, кого убивать – русских или украинцев", - сказал Константинов. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240125/letchiki-1923334616.html

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