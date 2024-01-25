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США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/krushenie-1923533193.html
США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия
США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия - РИА Новости, 25.01.2024
США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия
США изучают сообщения о том, что при поражении самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего украинских военнопленных, якобы применялось американское... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T23:12
2024-01-25T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
ил-76
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США изучают сообщения о том, что при поражении самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего украинских военнопленных, якобы применялось американское оружие, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы изучаем данный вопрос", — сказала в ходе брифинга Сингх, комментируя данные утверждения. Ранее в тот же день заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заверил журналистов в том, что США "никоим образом" не причастны к катастрофе Ил-76 под Белгородом. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240125/delo-1923507645.html
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в мире, россия, сша, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Госдума РФ
США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия

США изучат данные о возможном применении американского оружия при крушении Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США изучают сообщения о том, что при поражении самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего украинских военнопленных, якобы применялось американское оружие, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы изучаем данный вопрос", — сказала в ходе брифинга Сингх, комментируя данные утверждения.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
Ранее в тот же день заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заверил журналистов в том, что США "никоим образом" не причастны к катастрофе Ил-76 под Белгородом.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76
Вчера, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской областиГосдума РФ
 
 
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