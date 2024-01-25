https://ria.ru/20240125/krushenie-1923533193.html

США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия

США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия - РИА Новости, 25.01.2024

США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия

США изучают сообщения о том, что при поражении самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего украинских военнопленных, якобы применялось американское... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T23:12

2024-01-25T23:12

2024-01-25T23:12

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ил-76

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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США изучают сообщения о том, что при поражении самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего украинских военнопленных, якобы применялось американское оружие, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы изучаем данный вопрос", — сказала в ходе брифинга Сингх, комментируя данные утверждения. Ранее в тот же день заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заверил журналистов в том, что США "никоим образом" не причастны к катастрофе Ил-76 под Белгородом. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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