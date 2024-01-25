Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется, что Турция осудит инцидент с Ил-76, заявил Карасин - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/krushenie-1923496019.html
Россия надеется, что Турция осудит инцидент с Ил-76, заявил Карасин
Россия надеется, что Турция осудит инцидент с Ил-76, заявил Карасин - РИА Новости, 25.01.2024
Россия надеется, что Турция осудит инцидент с Ил-76, заявил Карасин
Россия рассчитывает на то, что Турция соответствующим образом отреагирует на сбитый ВСУ российский Ил-76, заявил глава комитета Совфеда по международным делам... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:36
2024-01-25T18:36
специальная военная операция на украине
россия
турция
киев
григорий карасин
танжу бильгич
вячеслав володин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_fda31f75469efc4bb8eb15bb3bd544fa.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает на то, что Турция соответствующим образом отреагирует на сбитый ВСУ российский Ил-76, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин на встрече с турецким послом в РФ Танжу Бильгичем. "Ракетная атака ВСУ над территорией Белгородской области против российского военно-транспортного самолета Ил-76 является актом международного терроризма. Без осуждения и адекватной оценки такие действия оставлять нельзя. Рассчитываем, что Анкара соответствующим образом отреагирует на это преступление киевского режима", - сказал Карасин, его слова приводит пресс-служба верхней палаты российского парламента. Участники встречи также обсудили вопросы подготовки российско-турецких контактов на высоком парламентском уровне, по словам Карасина, российские сенаторы готовы принять в Совете Федерации делегацию ВСНТ Турции во главе с его председателем и делегацию комиссии турецкого парламента по международным делам. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html
россия
турция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc65b2e8f8469e6ab8a4e30400500b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, киев, григорий карасин, танжу бильгич, вячеслав володин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Турция, Киев, Григорий Карасин, Танжу Бильгич, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, В мире
Россия надеется, что Турция осудит инцидент с Ил-76, заявил Карасин

Карасин: РФ рассчитывает на соответствующую реакцию Турции на сбитый ВСУ Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает на то, что Турция соответствующим образом отреагирует на сбитый ВСУ российский Ил-76, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин на встрече с турецким послом в РФ Танжу Бильгичем.
"Ракетная атака ВСУ над территорией Белгородской области против российского военно-транспортного самолета Ил-76 является актом международного терроризма. Без осуждения и адекватной оценки такие действия оставлять нельзя. Рассчитываем, что Анкара соответствующим образом отреагирует на это преступление киевского режима", - сказал Карасин, его слова приводит пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
Участники встречи также обсудили вопросы подготовки российско-турецких контактов на высоком парламентском уровне, по словам Карасина, российские сенаторы готовы принять в Совете Федерации делегацию ВСНТ Турции во главе с его председателем и делегацию комиссии турецкого парламента по международным делам.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
"Продержитесь зиму". Какое оружие Киеву пообещали на Западе
08:00
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТурцияКиевГригорий КарасинТанжу БильгичВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФГосдума РФИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала