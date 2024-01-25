https://ria.ru/20240125/krushenie-1923496019.html

Россия надеется, что Турция осудит инцидент с Ил-76, заявил Карасин

Россия надеется, что Турция осудит инцидент с Ил-76, заявил Карасин - РИА Новости, 25.01.2024

Россия надеется, что Турция осудит инцидент с Ил-76, заявил Карасин

Россия рассчитывает на то, что Турция соответствующим образом отреагирует на сбитый ВСУ российский Ил-76, заявил глава комитета Совфеда по международным делам... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:36

2024-01-25T18:36

2024-01-25T18:36

специальная военная операция на украине

россия

турция

киев

григорий карасин

танжу бильгич

вячеслав володин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает на то, что Турция соответствующим образом отреагирует на сбитый ВСУ российский Ил-76, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин на встрече с турецким послом в РФ Танжу Бильгичем. "Ракетная атака ВСУ над территорией Белгородской области против российского военно-транспортного самолета Ил-76 является актом международного терроризма. Без осуждения и адекватной оценки такие действия оставлять нельзя. Рассчитываем, что Анкара соответствующим образом отреагирует на это преступление киевского режима", - сказал Карасин, его слова приводит пресс-служба верхней палаты российского парламента. Участники встречи также обсудили вопросы подготовки российско-турецких контактов на высоком парламентском уровне, по словам Карасина, российские сенаторы готовы принять в Совете Федерации делегацию ВСНТ Турции во главе с его председателем и делегацию комиссии турецкого парламента по международным делам. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html

россия

турция

киев

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