Россия надеется, что Турция осудит инцидент с Ил-76, заявил Карасин
Карасин: РФ рассчитывает на соответствующую реакцию Турции на сбитый ВСУ Ил-76
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает на то, что Турция соответствующим образом отреагирует на сбитый ВСУ российский Ил-76, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин на встрече с турецким послом в РФ Танжу Бильгичем.
"Ракетная атака ВСУ над территорией Белгородской области против российского военно-транспортного самолета Ил-76 является актом международного терроризма. Без осуждения и адекватной оценки такие действия оставлять нельзя. Рассчитываем, что Анкара соответствующим образом отреагирует на это преступление киевского режима", - сказал Карасин, его слова приводит пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Участники встречи также обсудили вопросы подготовки российско-турецких контактов на высоком парламентском уровне, по словам Карасина, российские сенаторы готовы принять в Совете Федерации делегацию ВСНТ Турции во главе с его председателем и делегацию комиссии турецкого парламента по международным делам.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.