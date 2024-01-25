https://ria.ru/20240125/kredity-1923505806.html

Исследование: россияне стали брать больше кредитов в магазинах

Исследование: россияне стали брать больше кредитов в магазинах - РИА Новости, 25.01.2024

Исследование: россияне стали брать больше кредитов в магазинах

Общий объем рассрочек и POS-кредитов (ПОС-кредиты, займы, оформленные в магазине или на сайте продавца, без посещения банка), выданных через сервис "Тинькофф... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T21:13

2024-01-25T21:13

2024-01-25T21:20

тинькофф. кредитные системы

экономика

финансы

россия

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Общий объем рассрочек и POS-кредитов (ПОС-кредиты, займы, оформленные в магазине или на сайте продавца, без посещения банка), выданных через сервис "Тинькофф Кредит Брокер" за 2023 год, составил 100,5 миллиарда рублей, что на 76% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.Всего за 2023 год было оформлено более 2,1 миллиона рассрочек и POS-кредитов, что на 50% больше, чем в прошлом году. Основную долю (87%) из них занимают рассрочки. На рассрочки и POS-кредиты, выданные онлайн, в 2023 году приходится 88% от общего объема выдач. При этом более восьми миллиардов рублей выдано через бизнесы, у которых нет сайта и которые работают только через аккаунты в социальных сетях ― это в 2,7 раза больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении.Рассрочки и POS-кредиты традиционно пользуются популярностью при покупке электроники, бытовой техники, мебели, а также оплате онлайн-образования, пояснили в пресс-службе.

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тинькофф. кредитные системы, экономика, финансы, россия