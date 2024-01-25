https://ria.ru/20240125/kredit-1923319407.html
Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков
Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков - РИА Новости, 25.01.2024
Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков
Намерение Банка России разрешить банкам выдавать кредиты высокорисковой категории заемщиков по повышенной ставке станет выходом лишь отчасти, рассказал в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:35
2024-01-25T03:35
2024-01-25T03:35
экономика
россия
николай кузнецов
государственный университет управления
кредит
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Намерение Банка России разрешить банкам выдавать кредиты высокорисковой категории заемщиков по повышенной ставке станет выходом лишь отчасти, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Цель новеллы благая — дать людям с высокой (свыше 60 процентов от ежемесячного дохода) кредитной нагрузкой возможность кредитоваться в банках, но под более высокий процент. Сейчас из-за заградительных мер взять в долг на общих основаниях им весьма сложно.“В итоге они вынуждены обращаться в различные микрофинансовые организации (МФО), где займы почти на порядок дороже”, — отметил Кузнецов.Смена запретительного административного барьера на сдерживающий экономический может помочь людям, временно оказавшимся в трудной ситуации, но потребует от них финансовой осознанности. А для тех, кто уже глубоко увяз в кредитной яме, мера станет лишь очередной ступенькой к неизбежному краху, заключил он.
https://ria.ru/20240125/bankrotstvo-1600141843.html
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экономика, россия, николай кузнецов, государственный университет управления, кредит
Экономика, Россия, Николай Кузнецов, Государственный университет управления, Кредит
Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков
Экономист: кредиты высокорисковой категории заемщиков чреваты обращениями в МФО