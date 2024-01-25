Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/kredit-1923319407.html
Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков
Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков - РИА Новости, 25.01.2024
Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков
Намерение Банка России разрешить банкам выдавать кредиты высокорисковой категории заемщиков по повышенной ставке станет выходом лишь отчасти, рассказал в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:35
2024-01-25T03:35
экономика
россия
николай кузнецов
государственный университет управления
кредит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Намерение Банка России разрешить банкам выдавать кредиты высокорисковой категории заемщиков по повышенной ставке станет выходом лишь отчасти, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Цель новеллы благая — дать людям с высокой (свыше 60 процентов от ежемесячного дохода) кредитной нагрузкой возможность кредитоваться в банках, но под более высокий процент. Сейчас из-за заградительных мер взять в долг на общих основаниях им весьма сложно.“В итоге они вынуждены обращаться в различные микрофинансовые организации (МФО), где займы почти на порядок дороже”, — отметил Кузнецов.Смена запретительного административного барьера на сдерживающий экономический может помочь людям, временно оказавшимся в трудной ситуации, но потребует от них финансовой осознанности. А для тех, кто уже глубоко увяз в кредитной яме, мера станет лишь очередной ступенькой к неизбежному краху, заключил он.
https://ria.ru/20240125/bankrotstvo-1600141843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_e0f12cb28d2ff9d2af687ffb1f0178fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, николай кузнецов, государственный университет управления, кредит
Экономика, Россия, Николай Кузнецов, Государственный университет управления, Кредит
Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков

Экономист: кредиты высокорисковой категории заемщиков чреваты обращениями в МФО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Намерение Банка России разрешить банкам выдавать кредиты высокорисковой категории заемщиков по повышенной ставке станет выходом лишь отчасти, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Цель новеллы благая — дать людям с высокой (свыше 60 процентов от ежемесячного дохода) кредитной нагрузкой возможность кредитоваться в банках, но под более высокий процент. Сейчас из-за заградительных мер взять в долг на общих основаниях им весьма сложно.
«
“В итоге они вынуждены обращаться в различные микрофинансовые организации (МФО), где займы почти на порядок дороже”, — отметил Кузнецов.
Смена запретительного административного барьера на сдерживающий экономический может помочь людям, временно оказавшимся в трудной ситуации, но потребует от них финансовой осознанности. А для тех, кто уже глубоко увяз в кредитной яме, мера станет лишь очередной ступенькой к неизбежному краху, заключил он.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Банкротство физических лиц в 2024 году: порядок, стоимость и последствия
19:19
 
ЭкономикаРоссияНиколай КузнецовГосударственный университет управленияКредит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала