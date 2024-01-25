https://ria.ru/20240125/kredit-1923319407.html

Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков

Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков - РИА Новости, 25.01.2024

Экономист раскрыл, чем обернется появление в России касты бедных заемщиков

Намерение Банка России разрешить банкам выдавать кредиты высокорисковой категории заемщиков по повышенной ставке станет выходом лишь отчасти, рассказал в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T03:35

2024-01-25T03:35

2024-01-25T03:35

экономика

россия

николай кузнецов

государственный университет управления

кредит

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Намерение Банка России разрешить банкам выдавать кредиты высокорисковой категории заемщиков по повышенной ставке станет выходом лишь отчасти, рассказал в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Цель новеллы благая — дать людям с высокой (свыше 60 процентов от ежемесячного дохода) кредитной нагрузкой возможность кредитоваться в банках, но под более высокий процент. Сейчас из-за заградительных мер взять в долг на общих основаниях им весьма сложно.“В итоге они вынуждены обращаться в различные микрофинансовые организации (МФО), где займы почти на порядок дороже”, — отметил Кузнецов.Смена запретительного административного барьера на сдерживающий экономический может помочь людям, временно оказавшимся в трудной ситуации, но потребует от них финансовой осознанности. А для тех, кто уже глубоко увяз в кредитной яме, мера станет лишь очередной ступенькой к неизбежному краху, заключил он.

https://ria.ru/20240125/bankrotstvo-1600141843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, николай кузнецов, государственный университет управления, кредит