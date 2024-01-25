https://ria.ru/20240125/kndr-1923331309.html
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты - РИА Новости, 25.01.2024
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты
Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", которая находится в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:10
2024-01-25T04:10
2024-01-25T13:16
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СЕУЛ, 25 янв – РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", которая находится в разработке, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В среду южнокорейские военные сообщили, что КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Как говорится в сообщении ЦТАК, 24 января был проведен первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"), которая еще находится в разработке. "Данный испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе", - отмечается в сообщении. Поясняется, что испытание является частью процесса "непрерывного обновления систем вооружений", что находится в рамках "регулярной и обязательной деятельности" Главного управления ракетостроения и подведомственных управлению НИИ национальной обороны. На прошлой неделе ЦТАК сообщало, что КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия.
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в мире, желтое море, южная корея, сша, кндр (северная корея)
В мире, Желтое море, Южная Корея, США, КНДР (Северная Корея)
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты
ЦТАК: КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты
СЕУЛ, 25 янв – РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", которая находится в разработке, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В среду южнокорейские военные сообщили, что КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря
.
КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия
Как говорится в сообщении ЦТАК, 24 января был проведен первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"), которая еще находится в разработке.
"Данный испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе", - отмечается в сообщении.
Поясняется, что испытание является частью процесса "непрерывного обновления систем вооружений", что находится в рамках "регулярной и обязательной деятельности" Главного управления ракетостроения и подведомственных управлению НИИ национальной обороны.
На прошлой неделе ЦТАК сообщало, что КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи
, США
и Японии
провела испытание подводной системы ядерного оружия.
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны