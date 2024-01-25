https://ria.ru/20240125/kndr-1923331309.html

КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты

КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты - РИА Новости, 25.01.2024

КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты

Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", которая находится в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T04:10

2024-01-25T04:10

2024-01-25T13:16

в мире

желтое море

южная корея

сша

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 25 янв – РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", которая находится в разработке, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В среду южнокорейские военные сообщили, что КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Как говорится в сообщении ЦТАК, 24 января был проведен первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"), которая еще находится в разработке. "Данный испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе", - отмечается в сообщении. Поясняется, что испытание является частью процесса "непрерывного обновления систем вооружений", что находится в рамках "регулярной и обязательной деятельности" Главного управления ракетостроения и подведомственных управлению НИИ национальной обороны. На прошлой неделе ЦТАК сообщало, что КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия.

https://ria.ru/20240119/kndr-1922243361.html

https://ria.ru/20240116/kndr-1921524764.html

желтое море

южная корея

сша

кндр (северная корея)

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в мире, желтое море, южная корея, сша, кндр (северная корея)