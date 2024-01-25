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КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты - РИА Новости, 25.01.2024
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04:10 25.01.2024 (обновлено: 13:16 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/kndr-1923331309.html
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты - РИА Новости, 25.01.2024
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты
Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", которая находится в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:10
2024-01-25T13:16
в мире
желтое море
южная корея
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СЕУЛ, 25 янв – РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", которая находится в разработке, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В среду южнокорейские военные сообщили, что КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Как говорится в сообщении ЦТАК, 24 января был проведен первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"), которая еще находится в разработке. "Данный испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе", - отмечается в сообщении. Поясняется, что испытание является частью процесса "непрерывного обновления систем вооружений", что находится в рамках "регулярной и обязательной деятельности" Главного управления ракетостроения и подведомственных управлению НИИ национальной обороны. На прошлой неделе ЦТАК сообщало, что КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия.
https://ria.ru/20240119/kndr-1922243361.html
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в мире, желтое море, южная корея, сша, кндр (северная корея)
В мире, Желтое море, Южная Корея, США, КНДР (Северная Корея)
КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты

ЦТАК: КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты

© Фото : KCNAПервые испытания северокорейской стратегической крылатой ракеты нового типа. 25 января 2024
Первые испытания северокорейской стратегической крылатой ракеты нового типа. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : KCNA
Первые испытания северокорейской стратегической крылатой ракеты нового типа. 25 января 2024
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СЕУЛ, 25 янв – РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", которая находится в разработке, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В среду южнокорейские военные сообщили, что КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия
19 января, 05:21
Как говорится в сообщении ЦТАК, 24 января был проведен первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"), которая еще находится в разработке.
"Данный испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе", - отмечается в сообщении.
Поясняется, что испытание является частью процесса "непрерывного обновления систем вооружений", что находится в рамках "регулярной и обязательной деятельности" Главного управления ракетостроения и подведомственных управлению НИИ национальной обороны.
На прошлой неделе ЦТАК сообщало, что КНДР в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия.
Глава КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
СМИ: Ким Чен Ын объяснил наращивание сил КНДР необходимостью самообороны
16 января, 01:40
 
В миреЖелтое мореЮжная КореяСШАКНДР (Северная Корея)
 
 
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