https://ria.ru/20240125/kitay-1923356642.html

Эксперты ждут роста турпотока из Китая в Россию в этом году

Эксперты ждут роста турпотока из Китая в Россию в этом году - РИА Новости, 25.01.2024

Эксперты ждут роста турпотока из Китая в Россию в этом году

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в 2024 году не ожидает восстановления въездного туризма из Китая до допандемийных показателей, рост турпотока может... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:04

2024-01-25T13:04

2024-01-25T13:04

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туризм

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майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) в 2024 году не ожидает восстановления въездного туризма из Китая до допандемийных показателей, рост турпотока может составить 10-15 процентов к прошлому году, сообщила журналистам глава ассоциации Майя Ломидзе. "Восстановления китайского въездного туризма не ожидается пока. Прирост (в 2024 году - ред.), возможно, составит порядка 10-15 процентов, и это очень осторожный прогноз. До восстановления потока еще далеко", – сказала Ломидзе. Она уточнила, что рост турпотока из Китая будет заметен преимущественно в приграничных российских регионах, например, Амурской области, Хабаровском крае. В этом контексте Ломидзе упомянула и Приморский край, отметив, что на этот регион приходится около 80 процентов от всего въездного турпотока из Китая в Россию. Китайские граждане с января по сентябрь 2023 года совершили 105,8 тысячи визитов в РФ с целью туризма, сообщали ранее в АТОР со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ. А по итогам всего 2019 года показатель превышал два миллиона туристов.

https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html

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новости - туризм, туризм, туристы, китай, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)