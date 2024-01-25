https://ria.ru/20240125/kino-1923400745.html
В Москве началась ретроспектива фильмов Сергея Дебижева
В Москве началась ретроспектива фильмов Сергея Дебижева - РИА Новости, 25.01.2024
В Москве началась ретроспектива фильмов Сергея Дебижева
Ретроспектива фильмов документалиста Сергея Дебижева началась 24 января в кинотеатре "Октябрьский". РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:11
2024-01-25T13:11
2024-01-25T13:11
культура
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Ретроспектива фильмов документалиста Сергея Дебижева началась 24 января в кинотеатре "Октябрьский". Первая картина, которую показали зрителю - авангардная "Два Капитана - 2" с Сергеем Курехиным. Эту работу показали на экране впервые за 30 лет, уточнили в пресс-службе кинокомпании "Два капитана". "Сейчас эта картина выглядит вот так, а в 1990-91 году, когда все было пережато идеологически, и вдруг "отпустило", тогда такое началось - и мы не могли через это не пройти, и мы прошли", - сказал после показа Дебижев, обсуждая фильм со зрителями. Отвечая на вопрос о переменах, которые привели его от "Двух капитанов - 2" к "Святому Архипелагу" (про православие и Соловецкий монастырь), он отметил, что за прошедшие 30 лет с ним произошла "совершенно полная трансформация". "Все меняется. Мы из диких авангардистов, кстати, из человеческих рамок мы не выходили, превратились в настоящих почвенников, понимающих силу традиции и ощущающих дыхание вечности", - пояснил РИА Новости режиссер. Ретроспектива завершится 4 февраля премьерой картины "Город золотой", которая, по словам Дебижева, приоткрывает тайну великой музыкальной мистификации ХХ века - "фильм о том, как один композитор пожертвовал своим именем и славой, чтобы прекрасная музыка нашла свой путь к слушателям". Показы состоятся в Москве, в кинотеатре "Октябрь" с 24 января по 4 февраля и в Санкт-Петербурге, в "Варшавском экспрессе" — с 31 января по 11 февраля. Ретроспектива пройдет в рамках проекта КАРО.Арт при поддержке кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про" и приурочена к десятилетию кинокомпании "Два Капитана". В программе - 11 фильмов, включая "Раскаленный Хаос", "Святой Архипелаг", "Рок за гранью", "Последний рыцарь империи", авантюрная драма "Золотое сечение", уточнили в пресс-службе кинокомпании "Два Капитана". Сергей Дебижев - документалист, кинорежиссёр, сценарист, культуролог, общественный деятель, автор более 30 художественных и документальных кинокартин. Он начинал свой творческий путь с создания первых музыкальных клипов для многих известных рок-музыкантов, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей курехин, кино, что посмотреть , новости культуры
Культура, Сергей Курехин, Кино, что посмотреть , Новости культуры
В Москве началась ретроспектива фильмов Сергея Дебижева
В Москве началась ретроспектива документальных фильмов Сергея Дебижева
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Ретроспектива фильмов документалиста Сергея Дебижева началась 24 января в кинотеатре "Октябрьский".
Первая картина, которую показали зрителю - авангардная "Два Капитана - 2" с Сергеем Курехиным. Эту работу показали на экране впервые за 30 лет, уточнили в пресс-службе кинокомпании "Два капитана".
"Сейчас эта картина выглядит вот так, а в 1990-91 году, когда все было пережато идеологически, и вдруг "отпустило", тогда такое началось - и мы не могли через это не пройти, и мы прошли", - сказал после показа Дебижев, обсуждая фильм со зрителями.
Отвечая на вопрос о переменах, которые привели его от "Двух капитанов - 2" к "Святому Архипелагу" (про православие и Соловецкий монастырь), он отметил, что за прошедшие 30 лет с ним произошла "совершенно полная трансформация".
"Все меняется. Мы из диких авангардистов, кстати, из человеческих рамок мы не выходили, превратились в настоящих почвенников, понимающих силу традиции и ощущающих дыхание вечности", - пояснил РИА Новости режиссер.
Ретроспектива завершится 4 февраля премьерой картины "Город золотой", которая, по словам Дебижева, приоткрывает тайну великой музыкальной мистификации ХХ века - "фильм о том, как один композитор пожертвовал своим именем и славой, чтобы прекрасная музыка нашла свой путь к слушателям".
Показы состоятся в Москве, в кинотеатре "Октябрь" с 24 января по 4 февраля и в Санкт-Петербурге, в "Варшавском экспрессе" — с 31 января по 11 февраля.
Ретроспектива пройдет в рамках проекта КАРО.Арт при поддержке кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про" и приурочена к десятилетию кинокомпании "Два Капитана". В программе - 11 фильмов, включая "Раскаленный Хаос", "Святой Архипелаг", "Рок за гранью", "Последний рыцарь империи", авантюрная драма "Золотое сечение", уточнили в пресс-службе кинокомпании "Два Капитана".
Сергей Дебижев - документалист, кинорежиссёр, сценарист, культуролог, общественный деятель, автор более 30 художественных и документальных кинокартин. Он начинал свой творческий путь с создания первых музыкальных клипов для многих известных рок-музыкантов, добавили в пресс-службе.
Премьера фильма Сергея Дебижева "Город золотой" состоится в Москве