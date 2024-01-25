https://ria.ru/20240125/kiev-1923516399.html

"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ

"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024

"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ

Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:42

2024-01-25T20:42

2024-01-25T22:32

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom."Кто-то из Министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад, во Львов", — заявил он.По словам полковника, подобные маневры не являются чем-то новым. Львов и раньше был столицей западной Украины, добавил Макгрегор."В этом есть смысл, учитывая вероятное приближение российских войск к Киеву после завершения боевых действий", — выразил мнение он.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.

https://ria.ru/20240125/vsu-1923492775.html

https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923504136.html

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в мире, киев, украина, львов, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша