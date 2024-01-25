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"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ
"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ
Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:42
2024-01-25T20:42
2024-01-25T22:32
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom."Кто-то из Министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад, во Львов", — заявил он.По словам полковника, подобные маневры не являются чем-то новым. Львов и раньше был столицей западной Украины, добавил Макгрегор."В этом есть смысл, учитывая вероятное приближение российских войск к Киеву после завершения боевых действий", — выразил мнение он.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923492775.html
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"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ
Макгрегор: Украина может перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ