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"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 25.01.2024 (обновлено: 22:32 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/kiev-1923516399.html
"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ
"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ
Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:42
2024-01-25T22:32
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
львов
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom."Кто-то из Министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад, во Львов", — заявил он.По словам полковника, подобные маневры не являются чем-то новым. Львов и раньше был столицей западной Украины, добавил Макгрегор."В этом есть смысл, учитывая вероятное приближение российских войск к Киеву после завершения боевых действий", — выразил мнение он.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923492775.html
https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923504136.html
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в мире, киев, украина, львов, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Львов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Это случится". В США раскрыли, что будет с Киевом после поражения ВСУ

Макгрегор: Украина может перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.
"Кто-то из Министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад, во Львов", — заявил он.
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По словам полковника, подобные маневры не являются чем-то новым. Львов и раньше был столицей западной Украины, добавил Макгрегор.
"В этом есть смысл, учитывая вероятное приближение российских войск к Киеву после завершения боевых действий", — выразил мнение он.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЛьвовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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