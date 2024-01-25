https://ria.ru/20240125/kiev-1923486799.html

Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт

Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 25.01.2024

Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт

Теракт с российским самолетом Ил-76 ориентирован на Запад для удержания внимания общественности и обоснования трат на украинский кризис, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:58

2024-01-25T17:58

2024-01-25T17:58

происшествия

киев

россия

украина

вячеслав володин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_a5b64a77046d77d06f1f9abb560ddff6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Теракт с российским самолетом Ил-76 ориентирован на Запад для удержания внимания общественности и обоснования трат на украинский кризис, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин. "Теракт, устроенный режимом Зеленского, в том числе ориентирован на Запад, на Европу, с целью удержания внимания общественности к Украине и обоснования трат на украинский кризис. Это все ложится в один курс с участившимися в последнее время заявлениями действующих и отставных западных чиновников и военных об угрозе, якобы исходящей для европейских стран со стороны России", - сказал Батурин. По его словам, сейчас на Западе включат пропагандистскую машину, пройдет совсем немного времени, и там все будут уверены, что Ил-76 с украинскими пленными, следовавшими на обмен, сбили русские, и не важно, что самолет был российским. "Ведь европейцы уже давно забыли, кто бомбил Дрезден, кто сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки", - подчеркнул Батурин. Кроме того, по его мнению, атаковав самолет с военнопленными, киевские власти посылают своим солдатам сигнал, чтобы они воевали до последнего и не сдавались в плен, так как обмен Киеву не нужен. "Украинские солдаты, вернувшиеся из российского плена, на Украине не нужны, они были в России, все увидели и поняли", - подчеркнул эксперт. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240125/il-76-1923442743.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-25T17:58 true PT0M42S

Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76 Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76 2024-01-25T17:58 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киев, россия, украина, вячеслав володин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области