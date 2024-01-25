Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт
Батурин: при помощи теракта с Ил-76 Киев пытался удержать внимание Запада
© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Теракт с российским самолетом Ил-76 ориентирован на Запад для удержания внимания общественности и обоснования трат на украинский кризис, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин.
«
"Теракт, устроенный режимом Зеленского, в том числе ориентирован на Запад, на Европу, с целью удержания внимания общественности к Украине и обоснования трат на украинский кризис. Это все ложится в один курс с участившимися в последнее время заявлениями действующих и отставных западных чиновников и военных об угрозе, якобы исходящей для европейских стран со стороны России", - сказал Батурин.
По его словам, сейчас на Западе включат пропагандистскую машину, пройдет совсем немного времени, и там все будут уверены, что Ил-76 с украинскими пленными, следовавшими на обмен, сбили русские, и не важно, что самолет был российским.
Кроме того, по его мнению, атаковав самолет с военнопленными, киевские власти посылают своим солдатам сигнал, чтобы они воевали до последнего и не сдавались в плен, так как обмен Киеву не нужен.
"Украинские солдаты, вернувшиеся из российского плена, на Украине не нужны, они были в России, все увидели и поняли", - подчеркнул эксперт.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.