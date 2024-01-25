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Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 25.01.2024
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17:58 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/kiev-1923486799.html
Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт
Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 25.01.2024
Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт
Теракт с российским самолетом Ил-76 ориентирован на Запад для удержания внимания общественности и обоснования трат на украинский кризис, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:58
2024-01-25T17:58
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Теракт с российским самолетом Ил-76 ориентирован на Запад для удержания внимания общественности и обоснования трат на украинский кризис, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин. "Теракт, устроенный режимом Зеленского, в том числе ориентирован на Запад, на Европу, с целью удержания внимания общественности к Украине и обоснования трат на украинский кризис. Это все ложится в один курс с участившимися в последнее время заявлениями действующих и отставных западных чиновников и военных об угрозе, якобы исходящей для европейских стран со стороны России", - сказал Батурин. По его словам, сейчас на Западе включат пропагандистскую машину, пройдет совсем немного времени, и там все будут уверены, что Ил-76 с украинскими пленными, следовавшими на обмен, сбили русские, и не важно, что самолет был российским. "Ведь европейцы уже давно забыли, кто бомбил Дрезден, кто сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки", - подчеркнул Батурин. Кроме того, по его мнению, атаковав самолет с военнопленными, киевские власти посылают своим солдатам сигнал, чтобы они воевали до последнего и не сдавались в плен, так как обмен Киеву не нужен. "Украинские солдаты, вернувшиеся из российского плена, на Украине не нужны, они были в России, все увидели и поняли", - подчеркнул эксперт. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240125/il-76-1923442743.html
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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76
Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76
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происшествия, киев, россия, украина, вячеслав володин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
Происшествия, Киев, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Конгресс США, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Терактом с Ил-76 Киев попытался удержать внимание Запада, заявил эксперт

Батурин: при помощи теракта с Ил-76 Киев пытался удержать внимание Запада

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Теракт с российским самолетом Ил-76 ориентирован на Запад для удержания внимания общественности и обоснования трат на украинский кризис, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин.
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"Теракт, устроенный режимом Зеленского, в том числе ориентирован на Запад, на Европу, с целью удержания внимания общественности к Украине и обоснования трат на украинский кризис. Это все ложится в один курс с участившимися в последнее время заявлениями действующих и отставных западных чиновников и военных об угрозе, якобы исходящей для европейских стран со стороны России", - сказал Батурин.
По его словам, сейчас на Западе включат пропагандистскую машину, пройдет совсем немного времени, и там все будут уверены, что Ил-76 с украинскими пленными, следовавшими на обмен, сбили русские, и не важно, что самолет был российским.
"Ведь европейцы уже давно забыли, кто бомбил Дрезден, кто сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки", - подчеркнул Батурин.
Кроме того, по его мнению, атаковав самолет с военнопленными, киевские власти посылают своим солдатам сигнал, чтобы они воевали до последнего и не сдавались в плен, так как обмен Киеву не нужен.
"Украинские солдаты, вернувшиеся из российского плена, на Украине не нужны, они были в России, все увидели и поняли", - подчеркнул эксперт.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Глава ОБСЕ назвал условия контактов с Россией и Украиной по крушению Ил-76
15:32
 
ПроисшествияКиевРоссияУкраинаВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГосдума РФКонгресс СШАИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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