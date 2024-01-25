https://ria.ru/20240125/kiev-1923343756.html

Рогов назвал три причины, почему ВСУ сбили Ил-76

Рогов назвал три причины, почему ВСУ сбили Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

Рогов назвал три причины, почему ВСУ сбили Ил-76

Киевские войска сбили Ил-76 с собственными пленными как минимум по трем причинам, в том числе для запугивания военных ВСУ, массово сдающихся в плен, считает... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:47

2024-01-25T08:47

2024-01-25T08:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

владимир рогов

вячеслав володин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_fda31f75469efc4bb8eb15bb3bd544fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Киевские войска сбили Ил-76 с собственными пленными как минимум по трем причинам, в том числе для запугивания военных ВСУ, массово сдающихся в плен, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. "Удар был нанесен преднамеренно и целенаправленно. Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, режим Зеленского, сбив самолет с военнопленными, преследовал несколько целей. Первая – показать западным кураторам "способность и дальше убивать русских", вторая – сорвать все переговоры по обмену пленными, третья – запугать украинских военных, чтобы они не сдавались в плен. "Сейчас объем сдачи в плен украинских военных увеличивается, поэтому у режима Зеленского паника. Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены, так как люди возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально. И чем больше людей возвращаются, тем больше на Украине рушится вся пропаганда русофобии. А увеличение сдающихся в плен в условиях грядущей потери Авдеевки наносит еще больший удар по удержанию фронта ВСУ", - подчеркнул Рогов. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240125/erdogan-1923340839.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир рогов, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области