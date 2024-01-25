Рогов назвал три причины, почему ВСУ сбили Ил-76
Рогов: Киев сбил Ил-76 с собственными пленными для запугивания военных ВСУ
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Киевские войска сбили Ил-76 с собственными пленными как минимум по трем причинам, в том числе для запугивания военных ВСУ, массово сдающихся в плен, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
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"Удар был нанесен преднамеренно и целенаправленно. Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, режим Зеленского, сбив самолет с военнопленными, преследовал несколько целей. Первая – показать западным кураторам "способность и дальше убивать русских", вторая – сорвать все переговоры по обмену пленными, третья – запугать украинских военных, чтобы они не сдавались в плен.
"Сейчас объем сдачи в плен украинских военных увеличивается, поэтому у режима Зеленского паника. Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены, так как люди возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально. И чем больше людей возвращаются, тем больше на Украине рушится вся пропаганда русофобии. А увеличение сдающихся в плен в условиях грядущей потери Авдеевки наносит еще больший удар по удержанию фронта ВСУ", - подчеркнул Рогов.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.