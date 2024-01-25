Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе
Абдессалам: хуситы обсудили на переговорах в Москве прекращение войны в Газе
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа
ДОХА, 25 янв - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обсудили на переговорах в Москве с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым меры по активизации международных усилий для прекращения войны в секторе Газа, сообщил в социальной сети Х глава делегации хуситов Мухаммед Абдессалам.
"Сегодня в Москве мы провели встречу со специальным представителем президента России по делам Ближнего Востока и Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, во время которой обсудили ситуацию в регионе, особенно осуждаемый нами геноцид в секторе Газа, и необходимость активизировать международные усилия для давления на США и Израиль, чтобы прекратить его", - отметил Абдессалам.
Он указал, что США следует "остановить агрессию против сектора Газа и ввести туда гуманитарную помощь, а не провоцировать милитаризацию Красного моря".
Кроме того, по словам главы делегации хуситов на переговорах с международно признанным правительством, на встрече в Москве также шла речь о "последних событиях на переговорах с королевством Саудовская Аравия при посредничестве султаната Омана относительно развития йеменского политического процесса".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.