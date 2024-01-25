https://ria.ru/20240125/khusity-1923524950.html

Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе

Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе - РИА Новости, 25.01.2024

Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе

Представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обсудили на переговорах в Москве с заместителем министра иностранных дел... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T21:48

2024-01-25T21:48

2024-01-25T21:48

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красное море

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ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 25 янв - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обсудили на переговорах в Москве с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым меры по активизации международных усилий для прекращения войны в секторе Газа, сообщил в социальной сети Х глава делегации хуситов Мухаммед Абдессалам. "Сегодня ​​в Москве мы провели встречу со специальным представителем президента России по делам Ближнего Востока и Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, во время которой обсудили ситуацию в регионе, особенно осуждаемый нами геноцид в секторе Газа, и необходимость активизировать международные усилия для давления на США и Израиль, чтобы прекратить его", - отметил Абдессалам. Он указал, что США следует "остановить агрессию против сектора Газа и ввести туда гуманитарную помощь, а не провоцировать милитаризацию Красного моря". Кроме того, по словам главы делегации хуситов на переговорах с международно признанным правительством, на встрече в Москве также шла речь о "последних событиях на переговорах с королевством Саудовская Аравия при посредничестве султаната Омана относительно развития йеменского политического процесса". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240125/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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в мире, москва, сша, красное море, михаил богданов, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году