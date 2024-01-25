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Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе - РИА Новости, 25.01.2024
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21:48 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/khusity-1923524950.html
Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе
Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе - РИА Новости, 25.01.2024
Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе
Представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обсудили на переговорах в Москве с заместителем министра иностранных дел... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T21:48
2024-01-25T21:48
в мире
москва
сша
красное море
михаил богданов
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 25 янв - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обсудили на переговорах в Москве с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым меры по активизации международных усилий для прекращения войны в секторе Газа, сообщил в социальной сети Х глава делегации хуситов Мухаммед Абдессалам. "Сегодня ​​в Москве мы провели встречу со специальным представителем президента России по делам Ближнего Востока и Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, во время которой обсудили ситуацию в регионе, особенно осуждаемый нами геноцид в секторе Газа, и необходимость активизировать международные усилия для давления на США и Израиль, чтобы прекратить его", - отметил Абдессалам. Он указал, что США следует "остановить агрессию против сектора Газа и ввести туда гуманитарную помощь, а не провоцировать милитаризацию Красного моря". Кроме того, по словам главы делегации хуситов на переговорах с международно признанным правительством, на встрече в Москве также шла речь о "последних событиях на переговорах с королевством Саудовская Аравия при посредничестве султаната Омана относительно развития йеменского политического процесса". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240125/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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сша
красное море
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в мире, москва, сша, красное море, михаил богданов, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Москва, США, Красное море, Михаил Богданов, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе

Абдессалам: хуситы обсудили на переговорах в Москве прекращение войны в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 25 янв - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) обсудили на переговорах в Москве с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым меры по активизации международных усилий для прекращения войны в секторе Газа, сообщил в социальной сети Х глава делегации хуситов Мухаммед Абдессалам.
"Сегодня ​​в Москве мы провели встречу со специальным представителем президента России по делам Ближнего Востока и Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, во время которой обсудили ситуацию в регионе, особенно осуждаемый нами геноцид в секторе Газа, и необходимость активизировать международные усилия для давления на США и Израиль, чтобы прекратить его", - отметил Абдессалам.
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Он указал, что США следует "остановить агрессию против сектора Газа и ввести туда гуманитарную помощь, а не провоцировать милитаризацию Красного моря".
Кроме того, по словам главы делегации хуситов на переговорах с международно признанным правительством, на встрече в Москве также шла речь о "последних событиях на переговорах с королевством Саудовская Аравия при посредничестве султаната Омана относительно развития йеменского политического процесса".
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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