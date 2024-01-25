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Путин заявил об актуальности идей Канта - РИА Новости, 25.01.2024
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17:24 25.01.2024 (обновлено: 17:47 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/kant-1923476270.html
Путин заявил об актуальности идей Канта
Путин заявил об актуальности идей Канта - РИА Новости, 25.01.2024
Путин заявил об актуальности идей Канта
Немецкий философ Иммануил Кант - один из великих мыслителей, его призывы жить своим умом актуальны и сегодня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:24
2024-01-25T17:47
россия
калининградская область
иммануил кант
владимир путин
общество
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Немецкий философ Иммануил Кант - один из великих мыслителей, его призывы жить своим умом актуальны и сегодня, заявил президент России Владимир Путин. "Иммануил Кант считал, что можно логически доказать существование Бога, - это сложные вещи... но они очень любопытные, есть смысл почитать и вникнуть в то, что он говорил, в то, что он писал, и в то, что он думал... Кант - один из самых великих мыслителей и того времени, и нашего. Это фундаментальный мыслитель. Конечно, его призыв жить своим умом, как нельзя, актуален и сегодня", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области. Глава государства отметил, что для России в практическом плане это означает руководствоваться своими национальными интересами. "Мы так и стараемся делать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240125/putin-1923453934.html
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россия, калининградская область, иммануил кант, владимир путин, общество
Россия, Калининградская область, Иммануил Кант, Владимир Путин, Общество
Путин заявил об актуальности идей Канта

Путин: призывы Канта жить своим умом актуальны и сегодня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами БФУ имени Иммануила Канта
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами БФУ имени Иммануила Канта - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами БФУ имени Иммануила Канта
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Немецкий философ Иммануил Кант - один из великих мыслителей, его призывы жить своим умом актуальны и сегодня, заявил президент России Владимир Путин.
"Иммануил Кант считал, что можно логически доказать существование Бога, - это сложные вещи... но они очень любопытные, есть смысл почитать и вникнуть в то, что он говорил, в то, что он писал, и в то, что он думал... Кант - один из самых великих мыслителей и того времени, и нашего. Это фундаментальный мыслитель. Конечно, его призыв жить своим умом, как нельзя, актуален и сегодня", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области.
Глава государства отметил, что для России в практическом плане это означает руководствоваться своими национальными интересами.
"Мы так и стараемся делать", - подчеркнул он.
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РоссияКалининградская областьИммануил КантВладимир ПутинОбщество
 
 
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