https://ria.ru/20240125/kant-1923476270.html

Путин заявил об актуальности идей Канта

Путин заявил об актуальности идей Канта - РИА Новости, 25.01.2024

Путин заявил об актуальности идей Канта

Немецкий философ Иммануил Кант - один из великих мыслителей, его призывы жить своим умом актуальны и сегодня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:24

2024-01-25T17:24

2024-01-25T17:47

россия

калининградская область

иммануил кант

владимир путин

общество

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Немецкий философ Иммануил Кант - один из великих мыслителей, его призывы жить своим умом актуальны и сегодня, заявил президент России Владимир Путин. "Иммануил Кант считал, что можно логически доказать существование Бога, - это сложные вещи... но они очень любопытные, есть смысл почитать и вникнуть в то, что он говорил, в то, что он писал, и в то, что он думал... Кант - один из самых великих мыслителей и того времени, и нашего. Это фундаментальный мыслитель. Конечно, его призыв жить своим умом, как нельзя, актуален и сегодня", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области. Глава государства отметил, что для России в практическом плане это означает руководствоваться своими национальными интересами. "Мы так и стараемся делать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240125/putin-1923453934.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, калининградская область, иммануил кант, владимир путин, общество