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Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград - РИА Новости, 25.01.2024
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17:17 25.01.2024 (обновлено: 17:20 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923472297.html
Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград
Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград - РИА Новости, 25.01.2024
Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград
Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть идею калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авибилеты только для проживающих в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:17
2024-01-25T17:20
калининград
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть идею калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авибилеты только для проживающих в Калининграде россиян."Мы сейчас ехали, обсуждали. Губернатор предлагает сделать вот эту субсидию не для всех желающих, по определенным категориям граждан. Не для всех желающих приехать в Калининград и уехать, а только для постоянно проживающих здесь граждан. Постоянно проживающих, в том числе и студентов", - сказал он в ходе встречи со студентами.Путин отметил, что тогда такие билеты не будут заканчиваться в течение первых четырех месяцев года, и гораздо большее количество проживающих в Калининграде смогут этой мерой воспользоваться."Зато снять вот эти плоские тарифы для жителей других регионов Российской Федерации. Для любых категорий снять. То есть все эти деньги, а их сейчас мы выделяем 450 миллионов, только для постоянно проживающих жителей Калининграда. И тогда, конечно, количество людей, которые смогут этим воспользоваться, кратно увеличится. Ну вот губернатор предложил, мы сегодня на совещании это рассмотрим. Это один из вариантов решения проблемы", - сказал глава государства.Путин обратился к курирующему в правительстве туризм Дмитрию Чернышенко, спросив, не снизится ли туристический поток после такого решения. Чернышенко ответил, что нет."Губернатор за, вице-премьер за. Наверное, так и сделаем", - сказал президент, но потом добавил, что на совещании вопрос все же будет поднят.
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калининград, владимир путин, общество
Калининград, Владимир Путин, Общество
Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград

Путин: постоянным жителям Калининграда и студентам субсидируют авиаперевозки

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть идею калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авибилеты только для проживающих в Калининграде россиян.
«
"Мы сейчас ехали, обсуждали. Губернатор предлагает сделать вот эту субсидию не для всех желающих, по определенным категориям граждан. Не для всех желающих приехать в Калининград и уехать, а только для постоянно проживающих здесь граждан. Постоянно проживающих, в том числе и студентов", - сказал он в ходе встречи со студентами.
Путин отметил, что тогда такие билеты не будут заканчиваться в течение первых четырех месяцев года, и гораздо большее количество проживающих в Калининграде смогут этой мерой воспользоваться.
"Зато снять вот эти плоские тарифы для жителей других регионов Российской Федерации. Для любых категорий снять. То есть все эти деньги, а их сейчас мы выделяем 450 миллионов, только для постоянно проживающих жителей Калининграда. И тогда, конечно, количество людей, которые смогут этим воспользоваться, кратно увеличится. Ну вот губернатор предложил, мы сегодня на совещании это рассмотрим. Это один из вариантов решения проблемы", - сказал глава государства.
Путин обратился к курирующему в правительстве туризм Дмитрию Чернышенко, спросив, не снизится ли туристический поток после такого решения. Чернышенко ответил, что нет.
"Губернатор за, вице-премьер за. Наверное, так и сделаем", - сказал президент, но потом добавил, что на совещании вопрос все же будет поднят.
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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