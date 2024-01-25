https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923472297.html

Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград

Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград - РИА Новости, 25.01.2024

Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть идею калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авибилеты только для проживающих в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:17

2024-01-25T17:17

2024-01-25T17:20

калининград

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть идею калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авибилеты только для проживающих в Калининграде россиян."Мы сейчас ехали, обсуждали. Губернатор предлагает сделать вот эту субсидию не для всех желающих, по определенным категориям граждан. Не для всех желающих приехать в Калининград и уехать, а только для постоянно проживающих здесь граждан. Постоянно проживающих, в том числе и студентов", - сказал он в ходе встречи со студентами.Путин отметил, что тогда такие билеты не будут заканчиваться в течение первых четырех месяцев года, и гораздо большее количество проживающих в Калининграде смогут этой мерой воспользоваться."Зато снять вот эти плоские тарифы для жителей других регионов Российской Федерации. Для любых категорий снять. То есть все эти деньги, а их сейчас мы выделяем 450 миллионов, только для постоянно проживающих жителей Калининграда. И тогда, конечно, количество людей, которые смогут этим воспользоваться, кратно увеличится. Ну вот губернатор предложил, мы сегодня на совещании это рассмотрим. Это один из вариантов решения проблемы", - сказал глава государства.Путин обратился к курирующему в правительстве туризм Дмитрию Чернышенко, спросив, не снизится ли туристический поток после такого решения. Чернышенко ответил, что нет."Губернатор за, вице-премьер за. Наверное, так и сделаем", - сказал президент, но потом добавил, что на совещании вопрос все же будет поднят.

https://ria.ru/20240125/stipendiya-1923451618.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининград, владимир путин, общество