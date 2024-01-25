https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923417437.html
Песков рассказал об опасности для Калининграда
Песков рассказал об опасности для Калининграда - РИА Новости, 25.01.2024
Песков рассказал об опасности для Калининграда
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире, что для Калининграда есть опасность в стратегическом плане, ведь в Европе - соседней Прибалтике -... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:06
2024-01-25T14:06
2024-01-25T14:16
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире, что для Калининграда есть опасность в стратегическом плане, ведь в Европе - соседней Прибалтике - милитаристские заявления."Опасность, безусловно, присутствует… опасность в стратегическом плане. Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе - соседняя Прибалтика и так далее. Страны, которые пронизаны русофобскими настроениями, которые затягивают к себе на территорию все больше и больше военных объектов, просто военных, военной техники", - сказал Песков в эфире Первого канала."Это, конечно, все опасность, это требует дополнительных мер с тем, чтобы безопасность нашей страны была надежно обеспечена", - добавил он.
https://ria.ru/20240125/peskov-1923417639.html
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в мире, калининград, прибалтика, дмитрий песков, европа
В мире, Калининград, Прибалтика, Дмитрий Песков, Европа
Песков рассказал об опасности для Калининграда
Песков: для Калининграда есть опасность, она исходит от стран Прибалтики