https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923417437.html

Песков рассказал об опасности для Калининграда

Песков рассказал об опасности для Калининграда - РИА Новости, 25.01.2024

Песков рассказал об опасности для Калининграда

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире, что для Калининграда есть опасность в стратегическом плане, ведь в Европе - соседней Прибалтике -... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:06

2024-01-25T14:06

2024-01-25T14:16

в мире

калининград

прибалтика

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире, что для Калининграда есть опасность в стратегическом плане, ведь в Европе - соседней Прибалтике - милитаристские заявления."Опасность, безусловно, присутствует… опасность в стратегическом плане. Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе - соседняя Прибалтика и так далее. Страны, которые пронизаны русофобскими настроениями, которые затягивают к себе на территорию все больше и больше военных объектов, просто военных, военной техники", - сказал Песков в эфире Первого канала."Это, конечно, все опасность, это требует дополнительных мер с тем, чтобы безопасность нашей страны была надежно обеспечена", - добавил он.

https://ria.ru/20240125/peskov-1923417639.html

калининград

прибалтика

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в мире, калининград, прибалтика, дмитрий песков, европа