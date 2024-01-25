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В Кремле призвали не считать поездку Путина в Калининград "месседжем" НАТО
В Кремле призвали не считать поездку Путина в Калининград "месседжем" НАТО - РИА Новости, 25.01.2024
В Кремле призвали не считать поездку Путина в Калининград "месседжем" НАТО
Поездка Владимира Путина в Калининград — это обычная работа президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какое послание несет этот... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:01
2024-01-25T13:01
2024-01-25T14:31
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Поездка Владимира Путина в Калининград — это обычная работа президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какое послание несет этот визит окружающим регион странам НАТО."Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. А главное — это не месседжи посылать, а то, что он делает уже много лет, работает над развитием нашей страны и наших регионов, развивает экономику, проекты социально-экономического развития", — сказал представитель Кремля.Путин прилетел в Калининград днем в четверг, 25 января. Президент пообщается со студентами Университета Канта по случаю Татьяниного дня, проведет совещание о развитии региона, а также встретится с губернатором Антоном Алихановым.Песков уточнил, что встреча в университете будет в свободном формате, студенты смогут задавать любые вопросы.Он также ответил на вопрос о мерах безопасности президента во время поездки."Всегда принимаются особые меры безопасности везде, где касается главы государства. Конечно, принимались меры и на этот раз. То есть делается все, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", — сказал пресс-секретарь.Песков уточнил, что Москва не запрашивала прямой воздушный коридор через Европу для перелета в Калининградскую область.
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калининград, владимир путин, дмитрий песков, калининградская область, нато, россия, общество
Калининград, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Калининградская область, НАТО, Россия, Общество
В Кремле призвали не считать поездку Путина в Калининград "месседжем" НАТО
Песков призвал не считать поездку Путина в Калининград посланием странам НАТО
КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Поездка Владимира Путина в Калининград — это обычная работа президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какое послание несет этот визит окружающим регион странам НАТО.
«
"Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. А главное — это не месседжи посылать, а то, что он делает уже много лет, работает над развитием нашей страны и наших регионов, развивает экономику, проекты социально-экономического развития", — сказал представитель Кремля.
Путин прилетел в Калининград днем в четверг, 25 января. Президент пообщается со студентами Университета Канта по случаю Татьяниного дня, проведет совещание о развитии региона, а также встретится с губернатором Антоном Алихановым.
Песков уточнил, что встреча в университете будет в свободном формате, студенты смогут задавать любые вопросы.
Он также ответил на вопрос о мерах безопасности президента во время поездки.
«
"Всегда принимаются особые меры безопасности везде, где касается главы государства. Конечно, принимались меры и на этот раз. То есть делается все, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", — сказал пресс-секретарь.
Песков уточнил, что Москва не запрашивала прямой воздушный коридор через Европу для перелета в Калининградскую область.
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