https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923387598.html
В центре Калининграда автомобиль сбил двух девушек, одна из них в коме
В центре Калининграда автомобиль сбил двух девушек, одна из них в коме - РИА Новости, 25.01.2024
В центре Калининграда автомобиль сбил двух девушек, одна из них в коме
Водитель Audi ночью сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Калининграда, одна из них попала в кому, возбуждено уголовное... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:07
2024-01-25T12:07
2024-01-25T12:50
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Водитель Audi ночью сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Калининграда, одна из них попала в кому, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло накануне ближе к полуночи на Ленинском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, 53-летний водитель Audi допустил наезд на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. "Одна из пострадавших девушек госпитализирована, находится в состоянии комы. Вторая несовершеннолетняя направлена в операционную областной больницы", - сказала собеседница агентства. По ее словам, "возбуждено уголовное дело по факту ДТП по статье 264" УК РФ (нарушение ПДД). "Тяжесть статьи может измениться в зависимости от состояния пострадавших", - отметила она. На видео, предоставленном УМВД, две девушки переходят проспект на мигающий желтый свет, их сбивает машина, и создается впечатление, что ее водитель даже не пытался тормозить.
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В центре Калининграда автомобиль сбил двух девушек, одна из них в коме
УМВД: водитель в центре Калининграда ночью сбил двух девушек, одна из них в коме
КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Водитель Audi ночью сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Калининграда, одна из них попала в кому, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло накануне ближе к полуночи на Ленинском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, 53-летний водитель Audi допустил наезд на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Одна из пострадавших девушек госпитализирована, находится в состоянии комы. Вторая несовершеннолетняя направлена в операционную областной больницы", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, "возбуждено уголовное дело по факту ДТП по статье 264" УК РФ
(нарушение ПДД). "Тяжесть статьи может измениться в зависимости от состояния пострадавших", - отметила она.
На видео, предоставленном УМВД, две девушки переходят проспект на мигающий желтый свет, их сбивает машина, и создается впечатление, что ее водитель даже не пытался тормозить.
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