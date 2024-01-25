Рейтинг@Mail.ru
Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/izrail-1923321046.html
Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов
Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов - РИА Новости, 25.01.2024
Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов
Глава израильского минэкономики Нир Баркат в интервью британской газете Telegraph заявил, что Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов за... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T00:20
2024-01-25T00:20
в мире
израиль
иран
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
нир баркат
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_58c4ff7486e5a9cb7b5c339fa9d4c753.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Глава израильского минэкономики Нир Баркат в интервью британской газете Telegraph заявил, что Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов за поддержку выступающих против Израиля вооруженных движений. "Иран - это законная цель для Израиля… Я рекомендую использовать стратегию президента (США Джона) Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы", - заявил он. Как полагает Баркат, Тель-Авив должен четко дать понять Тегерану, что он не уйдет от ответственности за использование "марионеток" против Израиля. Он также заявил газете, что палестинцы с Западного берега реки Иордан никогда не получат возможность снова работать в Израиле, а на их место придет более чем четверть миллиона иностранных специалистов. Как отмечает Telegraph, Баркат полагает, что Израиль может продолжать операцию в секторе Газа и даже открыть новый фронт на границе с Ливаном, несмотря на военные расходы в более чем 250 миллионов долларов США в день. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240124/gaza-1923318807.html
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923302504.html
израиль
иран
сша
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_6d6367ac1b590f69e358a12b43b1ff6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, нир баркат, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Иран, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Нир Баркат, Палестина, Сектор Газа
Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов

Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Глава израильского минэкономики Нир Баркат в интервью британской газете Telegraph заявил, что Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов за поддержку выступающих против Израиля вооруженных движений.
«
"Иран - это законная цель для Израиля… Я рекомендую использовать стратегию президента (США Джона) Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы", - заявил он.
Как полагает Баркат, Тель-Авив должен четко дать понять Тегерану, что он не уйдет от ответственности за использование "марионеток" против Израиля.
Он также заявил газете, что палестинцы с Западного берега реки Иордан никогда не получат возможность снова работать в Израиле, а на их место придет более чем четверть миллиона иностранных специалистов.
Как отмечает Telegraph, Баркат полагает, что Израиль может продолжать операцию в секторе Газа и даже открыть новый фронт на границе с Ливаном, несмотря на военные расходы в более чем 250 миллионов долларов США в день.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
ХАМАС получило несколько сценариев по прекращению огня в Газе
Вчера, 23:38
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Лавров назвал прекращение огня в Газе главным в конфликте с Израилем
Вчера, 21:11
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильИранСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуНир БаркатПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала