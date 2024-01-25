https://ria.ru/20240125/izrail-1923321046.html

Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов

Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов - РИА Новости, 25.01.2024

Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов

Глава израильского минэкономики Нир Баркат в интервью британской газете Telegraph заявил, что Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов за... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T00:20

2024-01-25T00:20

2024-01-25T00:20

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

нир баркат

палестина

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Глава израильского минэкономики Нир Баркат в интервью британской газете Telegraph заявил, что Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов за поддержку выступающих против Израиля вооруженных движений. "Иран - это законная цель для Израиля… Я рекомендую использовать стратегию президента (США Джона) Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы", - заявил он. Как полагает Баркат, Тель-Авив должен четко дать понять Тегерану, что он не уйдет от ответственности за использование "марионеток" против Израиля. Он также заявил газете, что палестинцы с Западного берега реки Иордан никогда не получат возможность снова работать в Израиле, а на их место придет более чем четверть миллиона иностранных специалистов. Как отмечает Telegraph, Баркат полагает, что Израиль может продолжать операцию в секторе Газа и даже открыть новый фронт на границе с Ливаном, несмотря на военные расходы в более чем 250 миллионов долларов США в день. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240124/gaza-1923318807.html

https://ria.ru/20240124/lavrov-1923302504.html

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в мире, израиль, иран, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, нир баркат, палестина, сектор газа