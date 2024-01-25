https://ria.ru/20240125/irak-1923534095.html

Ирак заявил о готовности контролировать безопасность после ухода коалиции

Ирак заявил о готовности контролировать безопасность после ухода коалиции - РИА Новости, 25.01.2024

Ирак заявил о готовности контролировать безопасность после ухода коалиции

Иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T23:30

2024-01-25T23:30

2024-01-25T23:30

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БАГДАД, 25 янв — РИА Новости. Иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*, говорится в полученном в четверг РИА Новости заявлении министра обороны этой страны Сабита аль-Аббаси в связи с созданием комитета между Ираком и США по выводу иностранных военных. "Иракско-американский Высший военный комитет в ближайшие несколько дней возобновит диалог со странами международной коалиции после выпуска спецприказа по этому поводу.., чтобы определить сроки вывода коалиционных сил и построить отношения сотрудничества между Ираком, США и странами альянса в различных... областях", — отметил глава минобороны. "Наши вооруженные силы полностью готовы к выводу коалиционных сил и к полному контролю над безопасностью в стране, особенно после того опыта, который они приобрели в последние годы в борьбе с терроризмом и устранении угроз безопасности", — добавил он. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что Багдад серьёзно настроен на вывод из страны иностранного воинского контингента после того, как военные базы США стали объектами постоянных нападений иракских шиитских вооруженных группировок, а США стали отвечать на эти атаки ударами по иракской территории.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

ирак

сша

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в мире, ирак, сша, багдад (город)