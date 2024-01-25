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Ирак заявил о готовности контролировать безопасность после ухода коалиции
Ирак заявил о готовности контролировать безопасность после ухода коалиции - РИА Новости, 25.01.2024
Ирак заявил о готовности контролировать безопасность после ухода коалиции
Иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T23:30
2024-01-25T23:30
2024-01-25T23:30
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БАГДАД, 25 янв — РИА Новости. Иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*, говорится в полученном в четверг РИА Новости заявлении министра обороны этой страны Сабита аль-Аббаси в связи с созданием комитета между Ираком и США по выводу иностранных военных. "Иракско-американский Высший военный комитет в ближайшие несколько дней возобновит диалог со странами международной коалиции после выпуска спецприказа по этому поводу.., чтобы определить сроки вывода коалиционных сил и построить отношения сотрудничества между Ираком, США и странами альянса в различных... областях", — отметил глава минобороны. "Наши вооруженные силы полностью готовы к выводу коалиционных сил и к полному контролю над безопасностью в стране, особенно после того опыта, который они приобрели в последние годы в борьбе с терроризмом и устранении угроз безопасности", — добавил он. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что Багдад серьёзно настроен на вывод из страны иностранного воинского контингента после того, как военные базы США стали объектами постоянных нападений иракских шиитских вооруженных группировок, а США стали отвечать на эти атаки ударами по иракской территории.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, ирак, сша, багдад (город)
В мире, Ирак, США, Багдад (город)
Ирак заявил о готовности контролировать безопасность после ухода коалиции
МО Ирака заявило о готовности контролировать безопасность после ухода коалиции
БАГДАД, 25 янв — РИА Новости. Иракские вооруженные силы полностью готовы взять контроль за безопасностью в стране после вывода из Ирака войск международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*, говорится в полученном в четверг РИА Новости заявлении министра обороны этой страны Сабита аль-Аббаси в связи с созданием комитета между Ираком и США по выводу иностранных военных.
"Иракско-американский Высший военный комитет в ближайшие несколько дней возобновит диалог со странами международной коалиции после выпуска спецприказа по этому поводу.., чтобы определить сроки вывода коалиционных сил и построить отношения сотрудничества между Ираком, США и странами альянса в различных... областях", — отметил глава минобороны.
"Наши вооруженные силы полностью готовы к выводу коалиционных сил и к полному контролю над безопасностью в стране, особенно после того опыта, который они приобрели в последние годы в борьбе с терроризмом и устранении угроз безопасности", — добавил он.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что Багдад
серьёзно настроен на вывод из страны иностранного воинского контингента после того, как военные базы США стали объектами постоянных нападений иракских шиитских вооруженных группировок, а США стали отвечать на эти атаки ударами по иракской территории.
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* Террористическая организация, запрещенная в России