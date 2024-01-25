https://ria.ru/20240125/irak-1923533363.html

США не получали от Ирака запрос о выводе своих войск, заявил Пентагон

США не получали от Ирака запрос о выводе своих войск, заявил Пентагон - РИА Новости, 25.01.2024

США не получали от Ирака запрос о выводе своих войск, заявил Пентагон

США не получали от Ирака запроса на вывод своих войск и не планируют обсуждать этот вопрос на анонсированных переговорах военных двух стран, заявила заместитель РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T23:09

2024-01-25T23:09

2024-01-25T23:10

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США не получали от Ирака запроса на вывод своих войск и не планируют обсуждать этот вопрос на анонсированных переговорах военных двух стран, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она повторила, что темой предстоящей встречи Высшей военной комиссии станет будущее двусторонних отношений в сфере безопасности с учетом "эволюции" характера угроз со стороны террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России). "Мы не получали никаких просьб от правительства Ирака о выводе войск... Это рабочая группа для определения, как будет выглядеть наше совместное будущее с Ираком с точки зрения наших двусторонних отношений", - сказала Сингх на брифинге для СМИ. "Я думаю, вы знаете, что угроза ИГ* изменилась, угроза, какой она была десять лет назад, безусловно, эволюционировала. И это благодаря невероятному партнерству с силами безопасности Ирака и нашему партнерству с коалицией", - добавила она. Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее в четверг анонсировал проведение в ближайшее время американо-иракских консультаций о переходе к "устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности". Сторонам, по его словам, предстоит согласовать "наиболее эффективную эволюцию" международной военной коалиции, которая создавалась под руководством США для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России). Вписанный в коалицию американский воинский контингент в Ираке насчитывает 2,5 тысячи человек. Местные власти все громче требуют вывода иностранных сил, чьи базы все чаще подвергаются нападениям со стороны различных шиитских формирований, ориентированных на соседний Иран.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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в мире, ирак, сша, ллойд остин, министерство обороны сша