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Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке - РИА Новости, 25.01.2024
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17:53 25.01.2024 (обновлено: 19:46 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/irak-1923485915.html
Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке
Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке - РИА Новости, 25.01.2024
Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке
США начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке на двустороннее взаимодействие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:53
2024-01-25T19:46
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке на двустороннее взаимодействие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."США и правительство Ирака в предстоящие дни начнут встречи рабочей группы Высшей военной комиссии. &lt;...&gt; Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности", — сообщил он.При этом чиновник не уточнил, идет ли речь о выводе или о сокращении контингента американских войск в Ираке, который насчитывает около 2,5 тысячи человек.По его словам, сторонам предстоит обсудить "наиболее эффективную эволюцию" международной военной коалиции, которая создавалась под руководством Вашингтона для борьбы с группировкой "Исламское государство"*.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в стране шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, ирак, сша, россия, ллойд остин, министерство обороны сша, исламское государство*
В мире, Ирак, США, Россия, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Исламское государство*
Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке

Шеф Пентагона Остин: США планируют изменить коалиционное присутствие в Ираке

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке на двустороннее взаимодействие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"США и правительство Ирака в предстоящие дни начнут встречи рабочей группы Высшей военной комиссии. <...> Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности", — сообщил он.
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При этом чиновник не уточнил, идет ли речь о выводе или о сокращении контингента американских войск в Ираке, который насчитывает около 2,5 тысячи человек.
По его словам, сторонам предстоит обсудить "наиболее эффективную эволюцию" международной военной коалиции, которая создавалась под руководством Вашингтона для борьбы с группировкой "Исламское государство"*.

В состав коалиции входят 86 членов, некоторые из них сохраняют военное присутствие в Ираке. В зону ее ответственности США также включают Сирию, где находится, по некоторым данным, порядка 900 американских солдат.

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в стране шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
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* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
 
В миреИракСШАРоссияЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАИсламское государство*
 
 
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