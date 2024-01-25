https://ria.ru/20240125/irak-1923485915.html

Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке

Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке - РИА Новости, 25.01.2024

Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке

США начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке на двустороннее взаимодействие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:53

2024-01-25T17:53

2024-01-25T19:46

в мире

ирак

сша

россия

ллойд остин

министерство обороны сша

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке на двустороннее взаимодействие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."США и правительство Ирака в предстоящие дни начнут встречи рабочей группы Высшей военной комиссии. <...> Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности", — сообщил он.При этом чиновник не уточнил, идет ли речь о выводе или о сокращении контингента американских войск в Ираке, который насчитывает около 2,5 тысячи человек.По его словам, сторонам предстоит обсудить "наиболее эффективную эволюцию" международной военной коалиции, которая создавалась под руководством Вашингтона для борьбы с группировкой "Исламское государство"*.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в стране шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

ирак

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, сша, россия, ллойд остин, министерство обороны сша, исламское государство*