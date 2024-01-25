Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке
Шеф Пентагона Остин: США планируют изменить коалиционное присутствие в Ираке
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке на двустороннее взаимодействие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"США и правительство Ирака в предстоящие дни начнут встречи рабочей группы Высшей военной комиссии. <...> Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности", — сообщил он.
При этом чиновник не уточнил, идет ли речь о выводе или о сокращении контингента американских войск в Ираке, который насчитывает около 2,5 тысячи человек.
По его словам, сторонам предстоит обсудить "наиболее эффективную эволюцию" международной военной коалиции, которая создавалась под руководством Вашингтона для борьбы с группировкой "Исламское государство"*.
В состав коалиции входят 86 членов, некоторые из них сохраняют военное присутствие в Ираке. В зону ее ответственности США также включают Сирию, где находится, по некоторым данным, порядка 900 американских солдат.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в стране шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.