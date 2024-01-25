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Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ
Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ - РИА Новости, 25.01.2024
Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ
Жители Псковской области останутся без быстрого интернета в ночное время суток из-за проведения технических работ, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:14
2024-01-25T20:14
2024-01-25T20:28
общество
псковская область
михаил ведерников
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Жители Псковской области останутся без быстрого интернета в ночное время суток из-за проведения технических работ, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram-канале."В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, с 23:00 до 6:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи", — сказал он.По словам Ведерникова, будет работать интернет в формате 3G, но на многих территориях его нет."Он устарел, <...>. Поэтому будут сбои", — предупредил губернатор. Глава региона призвал жителей внимательно отнестись к этой информации и учитывать, что по ночам могут возникнуть сложности с вызовом такси через мобильное приложение и с использованием банкоматов.
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общество, псковская область, михаил ведерников, технологии
Общество, Псковская область, Михаил Ведерников, Технологии
Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ
Ведерников: в Псковской области с 25 по 30 января отключат LTE из-за техработ