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Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ - РИА Новости, 25.01.2024
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20:14 25.01.2024 (обновлено: 20:28 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/internet-1923512465.html
Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ
Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ - РИА Новости, 25.01.2024
Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ
Жители Псковской области останутся без быстрого интернета в ночное время суток из-за проведения технических работ, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:14
2024-01-25T20:28
общество
псковская область
михаил ведерников
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Жители Псковской области останутся без быстрого интернета в ночное время суток из-за проведения технических работ, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.&quot;В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, с 23:00 до 6:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи&quot;, — сказал он.По словам Ведерникова, будет работать интернет в формате 3G, но на многих территориях его нет."Он устарел, &lt;...&gt;. Поэтому будут сбои", — предупредил губернатор. Глава региона призвал жителей внимательно отнестись к этой информации и учитывать, что по ночам могут возникнуть сложности с вызовом такси через мобильное приложение и с использованием банкоматов.
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общество, псковская область, михаил ведерников, технологии
Общество, Псковская область, Михаил Ведерников, Технологии
Жители Псковской области останутся без быстрого интернета из-за техработ

Ведерников: в Псковской области с 25 по 30 января отключат LTE из-за техработ

© Pixabay / 3844328Wi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Pixabay / 3844328
Wi-fi роутер. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Жители Псковской области останутся без быстрого интернета в ночное время суток из-за проведения технических работ, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.
«

"В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, с 23:00 до 6:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи", — сказал он.

По словам Ведерникова, будет работать интернет в формате 3G, но на многих территориях его нет.
"Он устарел, <...>. Поэтому будут сбои", — предупредил губернатор.
Глава региона призвал жителей внимательно отнестись к этой информации и учитывать, что по ночам могут возникнуть сложности с вызовом такси через мобильное приложение и с использованием банкоматов.
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ОбществоПсковская областьМихаил ВедерниковТехнологии
 
 
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