https://ria.ru/20240125/indiya-1923460736.html

Путин: с Индией не проходят игры, связанные с влиянием на ее политику извне

Путин: с Индией не проходят игры, связанные с влиянием на ее политику извне - РИА Новости, 25.01.2024

Путин: с Индией не проходят игры, связанные с влиянием на ее политику извне

"Игры", связанные с влиянием на политику Индии извне, с ней не проходят, там жесткое, национально ориентированное руководство страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:45

2024-01-25T16:45

2024-01-25T16:46

индия

россия

владимир путин

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. "Игры", связанные с влиянием на политику Индии извне, с ней не проходят, там жесткое, национально ориентированное руководство страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Рабочая поездка Путина в Калининград началась с Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области. "С Индией такие игры не проходят. Это я могу вам констатировать. Там жесткое, национально ориентированное руководство страны", - сказал Путин на встрече, говоря о внешней политике Индии. Он отметил, что благодаря тому, что Индия проводит независимую внешнюю политику, Россия может рассчитывать на то, что она не будет "принимать решения, которые даже не соответствуют ее национальным интересам". "Это важно с точки зрения организации совместной работы, потому что это дает возможность прогнозировать действия наших партнеров на среднесрочную и более отдаленную перспективу. Это важно в практической работе", - сказал Путин.

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индия, россия, владимир путин, калининград