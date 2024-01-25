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СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 25.01.2024 (обновлено: 18:59 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/il-76-1923498908.html
СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76
СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76
Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ООН, ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:49
2024-01-25T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
международный комитет красного креста (мккк)
ил-76
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ООН, ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76."Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76… Обращение было направлено сегодня Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет", - говорится в Telegram-канале СПЧ. Фадеев в обращении подчеркнул, что украинским военным было прекрасно известно о том, что данный самолет выполняет гуманитарную миссию и используется в рамках организации обмена пленными."Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Также требуем задействовать ваше влияние и все возможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в письме главы СПЧ.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923399407.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк), ил-76, валерий фадеев, россия, обсе, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ил-76, Валерий Фадеев, Россия, ОБСЕ, Крушение Ил-76 в Белгородской области
СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76

Фадеев призвал ООН, ОБСЕ, МККК и Евросовет осудить Украину за сбитый Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ООН, ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76.
"Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76… Обращение было направлено сегодня Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет", - говорится в Telegram-канале СПЧ. Фадеев в обращении подчеркнул, что украинским военным было прекрасно известно о том, что данный самолет выполняет гуманитарную миссию и используется в рамках организации обмена пленными.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Песков призвал добиваться международного расследования преступлений Киева
12:57
"Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Также требуем задействовать ваше влияние и все возможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в письме главы СПЧ.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Ил-76Валерий ФадеевРоссияОБСЕКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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