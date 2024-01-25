СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76
Фадеев призвал ООН, ОБСЕ, МККК и Евросовет осудить Украину за сбитый Ил-76
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ООН, ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76.
"Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76… Обращение было направлено сегодня Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет", - говорится в Telegram-канале СПЧ. Фадеев в обращении подчеркнул, что украинским военным было прекрасно известно о том, что данный самолет выполняет гуманитарную миссию и используется в рамках организации обмена пленными.
"Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Также требуем задействовать ваше влияние и все возможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в письме главы СПЧ.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.