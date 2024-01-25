https://ria.ru/20240125/il-76-1923498908.html

СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76

СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ООН, ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:49

2024-01-25T18:49

2024-01-25T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оон

международный комитет красного креста (мккк)

ил-76

валерий фадеев

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в ООН, ОБСЕ, МККК, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76."Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76… Обращение было направлено сегодня Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский Совет", - говорится в Telegram-канале СПЧ. Фадеев в обращении подчеркнул, что украинским военным было прекрасно известно о том, что данный самолет выполняет гуманитарную миссию и используется в рамках организации обмена пленными."Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Также требуем задействовать ваше влияние и все возможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в письме главы СПЧ.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923399407.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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