В обшивке сбитого под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты
В обшивке сбитого ВСУ российского Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На обломках сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты", — сказал собеседник агентства.
Он также сообщил об обнаружении самих поражающих элементов, часть из которых застряла в обшивке, а многие пробили ее насквозь. Тем не менее определить их принадлежность можно только при проведении баллистической экспертизы, поскольку каждый тип ракеты имеет начинку разной формы, а ее подрыв происходит при подлете к цели согласно заданным конструкторами параметрам.
Крушение Ил-76
В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.
Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300.
Тем не менее сразу после происшествия местные СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.
В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.