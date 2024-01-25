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В обшивке сбитого под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 25.01.2024 (обновлено: 18:44 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/il-76-1923489314.html
В обшивке сбитого под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты
В обшивке сбитого под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты - РИА Новости, 25.01.2024
В обшивке сбитого под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты
На обломках сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:08
2024-01-25T18:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
происшествия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На обломках сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты, заявил РИА Новости представитель экстренных служб."При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты", — сказал собеседник агентства. Он также сообщил об обнаружении самих поражающих элементов, часть из которых застряла в обшивке, а многие пробили ее насквозь. Тем не менее определить их принадлежность можно только при проведении баллистической экспертизы, поскольку каждый тип ракеты имеет начинку разной формы, а ее подрыв происходит при подлете к цели согласно заданным конструкторами параметрам. Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923389503.html
https://ria.ru/20240125/ekipazh-1923339339.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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россия, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, происшествия, украина, ситуация в днр и лнр, белгородская область, белгород, госдума рф, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Происшествия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Белгородская область, Белгород, Госдума РФ, Вячеслав Володин
В обшивке сбитого под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

В обшивке сбитого ВСУ российского Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На обломках сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты", — сказал собеседник агентства.
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Он также сообщил об обнаружении самих поражающих элементов, часть из которых застряла в обшивке, а многие пробили ее насквозь. Тем не менее определить их принадлежность можно только при проведении баллистической экспертизы, поскольку каждый тип ракеты имеет начинку разной формы, а ее подрыв происходит при подлете к цели согласно заданным конструкторами параметрам.

Крушение Ил-76

В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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07:43
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.

Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300.

Тем не менее сразу после происшествия местные СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.

В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76ПроисшествияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРБелгородская областьБелгородГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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