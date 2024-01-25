Глава ОБСЕ назвал условия контактов с Россией и Украиной по крушению Ил-76
Глава ОБСЕ: контакты по крушению Ил-76 могут быть, когда появится информация
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли он контактировать по крушению Ил-76 с Россией или Украиной, заявил, что у него пока нет деталей произошедшего, он вернется к вопросу, как только данные появятся.
"У нас нет всех подробностей, чтобы комментировать это. Мы вернемся к вам, как только у нас появится что-то новое сообщить вам", - сказал Борг на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, планирует ли ОБСЕ контактировать с российской или украинской сторонами в связи с крушением Ил-76.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.