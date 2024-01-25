https://ria.ru/20240125/il-76-1923442743.html

Глава ОБСЕ назвал условия контактов с Россией и Украиной по крушению Ил-76

Глава ОБСЕ назвал условия контактов с Россией и Украиной по крушению Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

Глава ОБСЕ назвал условия контактов с Россией и Украиной по крушению Ил-76

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг, отвечая на вопрос РИА Новости,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:32

2024-01-25T15:32

2024-01-25T15:32

специальная военная операция на украине

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обсе

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли он контактировать по крушению Ил-76 с Россией или Украиной, заявил, что у него пока нет деталей произошедшего, он вернется к вопросу, как только данные появятся. "У нас нет всех подробностей, чтобы комментировать это. Мы вернемся к вам, как только у нас появится что-то новое сообщить вам", - сказал Борг на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, планирует ли ОБСЕ контактировать с российской или украинской сторонами в связи с крушением Ил-76. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923415888.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, обсе, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр