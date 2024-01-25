https://ria.ru/20240125/il-76-1923427578.html

В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского по крушению Ил-76

В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского по крушению Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского по крушению Ил-76

Попытка Владимира Зеленского выгородить себя в страшном преступлении, приведшем к гибели Ил-76 с украинскими пленными на борту, является цинизмом и ложью,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:40

2024-01-25T14:40

2024-01-25T14:42

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

ольга ковитиди

крушение ил-76 в белгородской области

в мире

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского выгородить себя в страшном преступлении, приведшем к гибели Ил-76 с украинскими пленными на борту, является цинизмом и ложью, придет время, когда преступления Зеленского будут расследоваться на международном уровне, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Беспрецедентный цинизм, лицемерие и ложь, именно так можно прокомментировать попытку президента Украины Владимира Зеленского выгородить себя в страшном преступлении, дав команду ВСУ на уничтожение ракетой российского самолета военно-транспортной авиации с украинскими пленными на борту", - сказала Ковитиди. Сенатор уверена, что "придёт время и Международный уголовный суд будет расследовать уголовное дело в отношении Владимира Зеленского и его пособников, устроивших геноцид народа Украины". Парламентарий отметила, что абсолютно нелепым выглядит очередное заявление Зеленского о том, что "ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных", "ведь судьба уничтоженных им военнослужащих ВСУ известна: все они мертвы в результате ракетного удара ВС Украины". По словам Ковитиди, действия Зеленского уже давно не поддаются здравому пониманию. "Украинская сторона была уведомлена, о том, что два российских борта вылетели для обмена военнопленными, и Украина подтвердила обмен. Никто не ожидал, что украинская ракета собьет российский самолет с украинскими военнопленными. Надо отметить, что Россия успела спасти второй борт, которым перевозили еще 80 украинских военнопленных, экстренно развернув его в аэропорт вылета", - подчеркнула она. По мнению законодателя, после всех этих событий даже сомневающимся понятно, что террористический режим Зеленского опасен и на Украине надо срочно наводить порядок. "Преступлением украинской власти люди возмущены не только в России, но и на Украине. Киевский режим уже не в состоянии сдержать гневные комментарии людей в социальных сетях. Люди единодушны, что террористический режим, возглавляемый Зеленским, должен понести наказание и всеобщее мировое осуждение за убийство 74 человек: шести членов экипажа, 65 украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, и троих сопровождавших их российских военных", - сказала политик. По ее словам, всем известно, что только разжигание войны с Россией сохраняет власть отменившему президентские выборы на Украине Зеленскому. Указ президента Украины о запрете переговоров с Россией является ярким тому подтверждением. "Страшно, что ценой своей жизни оплачивает народ Украины эту пагубную любовь Зеленского к власти и деньгам", - сказала Ковитиди. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

https://ria.ru/20240124/komandir-1923317012.html

https://ria.ru/20240125/oon-1923397066.html

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украина, владимир зеленский, ольга ковитиди, крушение ил-76 в белгородской области, в мире