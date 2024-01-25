https://ria.ru/20240125/il-76-1923363829.html

Эксперт заявил, что Зеленский заявлением об Ил-76 попытался умыть руки

Эксперт заявил, что Зеленский заявлением об Ил-76 попытался умыть руки - РИА Новости, 25.01.2024

Эксперт заявил, что Зеленский заявлением об Ил-76 попытался умыть руки

Заявления Владимира Зеленского о международном расследовании по сбитому ВСУ российскому Ил-76 - это не что иное, как умывание рук, поскольку он сам понимает... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:44

2024-01-25T10:44

2024-01-25T10:44

специальная военная операция на украине

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россия

владимир зеленский

богдан безпалько

вооруженные силы украины

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о международном расследовании по сбитому ВСУ российскому Ил-76 - это не что иное, как умывание рук, поскольку он сам понимает невозможность такого расследования, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Зеленский в среду спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но при этом заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского по расследованию катастрофы, заявил, что если тот имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно. "Такое расследование нельзя провести, и даже гипотетически оно ни к чему не приведет. Если его будет вести только Россия, то Киев поставит его под сомнение. Да и как проводить его в регионе, который регулярно подвергается ударам? Зеленский просто умыл руки", - сказал Безпалько. Он добавил, что версии ряда СМИ, утверждавших, что самолет перевозил оружие, Зеленский может оставить на потом. "Возможно, потом он скажет, что разведка донесла, что самолет на самом деле перевозил оружие или ценных специалистов", - полагает эксперт. Реакцией Запада на крушение транспортника, добавил Безпалько, будет игнорирование. "Никаких санкций, действий в отношении Украины от Запада не будет. Удары по Белгороду или по Крыму идут уже долгое время, но даже символических санкций против Киева не ввели", - добавил эксперт. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923319251.html

https://ria.ru/20240124/lavrov-1923294198.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир зеленский, богдан безпалько, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76