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Эксперт заявил, что Зеленский заявлением об Ил-76 попытался умыть руки - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/il-76-1923363829.html
Эксперт заявил, что Зеленский заявлением об Ил-76 попытался умыть руки
Эксперт заявил, что Зеленский заявлением об Ил-76 попытался умыть руки - РИА Новости, 25.01.2024
Эксперт заявил, что Зеленский заявлением об Ил-76 попытался умыть руки
Заявления Владимира Зеленского о международном расследовании по сбитому ВСУ российскому Ил-76 - это не что иное, как умывание рук, поскольку он сам понимает... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:44
2024-01-25T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
богдан безпалько
вооруженные силы украины
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о международном расследовании по сбитому ВСУ российскому Ил-76 - это не что иное, как умывание рук, поскольку он сам понимает невозможность такого расследования, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Зеленский в среду спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но при этом заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского по расследованию катастрофы, заявил, что если тот имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно. "Такое расследование нельзя провести, и даже гипотетически оно ни к чему не приведет. Если его будет вести только Россия, то Киев поставит его под сомнение. Да и как проводить его в регионе, который регулярно подвергается ударам? Зеленский просто умыл руки", - сказал Безпалько. Он добавил, что версии ряда СМИ, утверждавших, что самолет перевозил оружие, Зеленский может оставить на потом. "Возможно, потом он скажет, что разведка донесла, что самолет на самом деле перевозил оружие или ценных специалистов", - полагает эксперт. Реакцией Запада на крушение транспортника, добавил Безпалько, будет игнорирование. "Никаких санкций, действий в отношении Украины от Запада не будет. Удары по Белгороду или по Крыму идут уже долгое время, но даже символических санкций против Киева не ввели", - добавил эксперт. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923319251.html
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923294198.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, богдан безпалько, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76
Эксперт заявил, что Зеленский заявлением об Ил-76 попытался умыть руки

Безпалько: Зеленский умыл руки, говоря о международном расследовании по Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о международном расследовании по сбитому ВСУ российскому Ил-76 - это не что иное, как умывание рук, поскольку он сам понимает невозможность такого расследования, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Зеленский в среду спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но при этом заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского по расследованию катастрофы, заявил, что если тот имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ
Вчера, 23:55
"Такое расследование нельзя провести, и даже гипотетически оно ни к чему не приведет. Если его будет вести только Россия, то Киев поставит его под сомнение. Да и как проводить его в регионе, который регулярно подвергается ударам? Зеленский просто умыл руки", - сказал Безпалько.
Он добавил, что версии ряда СМИ, утверждавших, что самолет перевозил оружие, Зеленский может оставить на потом. "Возможно, потом он скажет, что разведка донесла, что самолет на самом деле перевозил оружие или ценных специалистов", - полагает эксперт.
Реакцией Запада на крушение транспортника, добавил Безпалько, будет игнорирование. "Никаких санкций, действий в отношении Украины от Запада не будет. Удары по Белгороду или по Крыму идут уже долгое время, но даже символических санкций против Киева не ввели", - добавил эксперт.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Об истерике Запада и новой Буче. Лавров выступил на полях ООН
Вчера, 21:00
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийБогдан БезпалькоВооруженные силы УкраиныКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76
 
 
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