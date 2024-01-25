https://ria.ru/20240125/il-76-1923352522.html

В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 с украинскими пленными

В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 25.01.2024

В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 с украинскими пленными

Убийство Киевом своих граждан, которые должны были в ближайшее время вернуться домой, это чудовищный акт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:43

2024-01-25T09:43

2024-01-25T13:15

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

белгородская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Убийство Киевом своих граждан, которые должны были в ближайшее время вернуться домой, это чудовищный акт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя катастрофу Ил-76."То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. Поэтому сейчас никто не может сказать, как катастрофа повлияет на дальнейшие контакты между Россией и Украиной.На уточняющий вопрос, что поставлены ли обмены на паузу, Песков ответил, что "ничего нельзя сказать".Пресс-секретарь президента, отвечая также на вопрос, может ли Москва как-то объяснить решение Киева сбить самолет со своими же военными, предложил позвонить в администрацию Владимира Зеленского."У вас должен быть телефон администрации президента Зеленского. Позвоните и задайте этот вопрос", — сказал он.Песков также добавил, что пока рано говорить о каких-либо поручениях Владимира Путина в связи с катастрофой и о награждении экипажа, так как следствие только вчера началось."Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло. Это могут сказать только военные, и я так понимаю, что это их прерогатива", — пояснил представитель Кремля.В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, поскольку именно Вашингтон и Берлин поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

белгородская область

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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-25T09:43 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, белгородская область, дмитрий песков