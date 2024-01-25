https://ria.ru/20240125/il-76-1923352522.html
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 с украинскими пленными
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 25.01.2024
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 с украинскими пленными
Убийство Киевом своих граждан, которые должны были в ближайшее время вернуться домой, это чудовищный акт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:43
2024-01-25T09:43
2024-01-25T13:15
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
белгородская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Убийство Киевом своих граждан, которые должны были в ближайшее время вернуться домой, это чудовищный акт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя катастрофу Ил-76."То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. Поэтому сейчас никто не может сказать, как катастрофа повлияет на дальнейшие контакты между Россией и Украиной.На уточняющий вопрос, что поставлены ли обмены на паузу, Песков ответил, что "ничего нельзя сказать".Пресс-секретарь президента, отвечая также на вопрос, может ли Москва как-то объяснить решение Киева сбить самолет со своими же военными, предложил позвонить в администрацию Владимира Зеленского."У вас должен быть телефон администрации президента Зеленского. Позвоните и задайте этот вопрос", — сказал он.Песков также добавил, что пока рано говорить о каких-либо поручениях Владимира Путина в связи с катастрофой и о награждении экипажа, так как следствие только вчера началось."Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло. Это могут сказать только военные, и я так понимаю, что это их прерогатива", — пояснил представитель Кремля.В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, поскольку именно Вашингтон и Берлин поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275084_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f0802988037ca0f354dea8e0072833b.jpg
Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-01-25T09:43
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, белгородская область, дмитрий песков
Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Белгородская область, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 с украинскими пленными
Песков назвал удар Киева по самолету Ил-76 с украинскими пленными чудовищным
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Убийство Киевом своих граждан, которые должны были в ближайшее время вернуться домой, это чудовищный акт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя катастрофу Ил-76.
«
"То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. Поэтому сейчас никто не может сказать, как катастрофа повлияет на дальнейшие контакты между Россией
и Украиной
.
На уточняющий вопрос, что поставлены ли обмены на паузу, Песков ответил, что "ничего нельзя сказать".
Пресс-секретарь президента, отвечая также на вопрос, может ли Москва как-то объяснить решение Киева сбить самолет со своими же военными, предложил позвонить в администрацию Владимира Зеленского.
"У вас должен быть телефон администрации президента Зеленского. Позвоните и задайте этот вопрос", — сказал он.
Песков также добавил, что пока рано говорить о каких-либо поручениях Владимира Путина в связи с катастрофой и о награждении экипажа, так как следствие только вчера началось.
«
"Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло. Это могут сказать только военные, и я так понимаю, что это их прерогатива", — пояснил представитель Кремля.
В среду, 24 января, ВСУ
сбили над Белгородской областью
российский военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области
.
В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей
.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
поручил подготовить обращение к конгрессу США
и бундестагу, поскольку именно Вашингтон
и Берлин
поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.