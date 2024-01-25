https://ria.ru/20240125/il-1923533746.html

В ООН заявили, что ИКАО не может расследовать инцидент с Ил-76

В ООН заявили, что ИКАО не может расследовать инцидент с Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

В ООН заявили, что ИКАО не может расследовать инцидент с Ил-76

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не обладает полномочиями для расследования инцидента с Ил-76, потерпевшим крушение в Белгородской области,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T23:26

2024-01-25T23:26

2024-01-25T23:26

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крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

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ООН, 25 янв – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не обладает полномочиями для расследования инцидента с Ил-76, потерпевшим крушение в Белгородской области, так как это военный самолет, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Я связывался с нашими коллегами в ИКАО, которые отметили, что это военный самолет, так что они не обладают механизмом или юрисдикцией (для расследования данной ситуации – ред.)", - сказал Дюжаррик. В ИКАО сообщили РИА Новости, что не могут "спекулировать" о том, "применимы ли положения Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года" к данной ситуации, отметив, что конвенция не распространяется на военные или государственные полеты. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. СК возбудил дело о теракте. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

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