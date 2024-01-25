Россия не приглашала ОБСЕ и ООН к расследованию по сбитому Ил-76
Лукашевич: Россия не приглашала ОБСЕ и ООН к расследованию по сбитому Ил-76
© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия не приглашала ни Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ни ООН к расследованию крушения Ил-76 под Белгородом, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Мы не приглашали ни ОБСЕ, ни ООН к расследованию (крушения Ил-76 под Белгородом)", - сказал постпред РФ при организации.
На вопрос, планирует ли российская сторона пригласить ОБСЕ и ООН к расследованию, российский дипломат ответил отрицательно. "Зачем нам это нужно? Кого приглашать? Тех, кто отравлен этим украинско-западным ядом? Нет, я даже не допускаю мысли", - пояснил Лукашевич.
Он добавил, что российская сторона ранее, когда на Украине работала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, приглашала представителей Организации к действиям, которые вскрывали планы вооруженных сил Украины, но никаких результатов это не принесло.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.