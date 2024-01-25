Россия ждет международного осуждения инцидента с Ил-76, заявил Лукашевич
Лукашевич: РФ рассчитывает на мировое осуждение теракта, при котором сбили Ил-76
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Российская сторона ждет, что теракт Киева, в результате которого под Белгородом был сбит Ил-76, получит международное осуждение, в том числе и на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Мы ждем, что это получит международное осуждение, в том числе и здесь", - сказал Лукашевич.
Постпред РФ при Организации уточнил, что лично и "с надрывом" задал вопрос мальтийскому председателю ОБСЕ и министру иностранных дел Мальты Яну Боргу, "что еще должно произойти более жестокое, чтобы на это обратили внимание" и высказали осуждение.
"Все ждут какого-то прояснения украинцев", - добавил российский дипломат.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.