https://ria.ru/20240125/il-1923511657.html
Россия потребовала привлечь к ответу тех, кто сбил Ил-76
Россия потребовала привлечь к ответу тех, кто сбил Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
Россия потребовала привлечь к ответу тех, кто сбил Ил-76
Россия требует решительно осудить и привлечь к ответственности всех, кто совершает чудовищные террористические действия, заявил журналистам постоянный... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:08
2024-01-25T20:08
2024-01-25T20:27
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александр лукашевич
вячеслав володин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия требует решительно осудить и привлечь к ответственности всех, кто совершает чудовищные террористические действия, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя теракт Киева, в результате которого под Белгородом был сбит Ил-76. "Мы требуем решительного осуждения и привлечения к ответственности всех тех, кто совершает такие чудовищные террористические действия", - сказал Лукашевич. Дипломат подчеркнул, что трагедия с Ил-76 произошла на территории России, и самолет летел с благими намерениями, гуманитарными целями. "И если он становится предметом сомнений каких-то международных чиновников, то им грош цена... Но мы будем добиваться какой-то внятной реакции", - заключил дипломат. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, россия, киев, белгород, александр лукашевич, вячеслав володин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, крушение ил-76 в белгородской области, зрк с-300, ил-76
В мире, Россия, Киев, Белгород, Александр Лукашевич, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Крушение Ил-76 в Белгородской области, ЗРК С-300, Ил-76, Специальная военная операция на Украине
Россия потребовала привлечь к ответу тех, кто сбил Ил-76
Лукашевич: Россия потребовала привлечь к ответу тех, кто сбил Ил-76
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Россия требует решительно осудить и привлечь к ответственности всех, кто совершает чудовищные террористические действия, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя теракт Киева, в результате которого под Белгородом был сбит Ил-76.
"Мы требуем решительного осуждения и привлечения к ответственности всех тех, кто совершает такие чудовищные террористические действия", - сказал Лукашевич.
Дипломат подчеркнул, что трагедия с Ил-76 произошла на территории России, и самолет летел с благими намерениями, гуманитарными целями. "И если он становится предметом сомнений каких-то международных чиновников, то им грош цена... Но мы будем добиваться какой-то внятной реакции", - заключил дипломат.
В среду ВСУ
сбили над Белгородской областью
военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин
поручил подготовить обращение к Конгрессу США
и Бундестагу
– именно Штаты и Германия
поставляют Украине
зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для
С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
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