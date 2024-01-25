Запад не отреагировал на российскую фактуру по Ил-76, заявил Лукашевич
Лукашевич: РФ не получила реакции Запада на представленную ОБСЕ фактуру по Ил-76
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Российская сторона, представив на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фактуру по крушению Ил-76, не получила никакой реакции западных коллег, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Никакой", - сказал Лукашевич, отвечая на вопрос РИА Новости, какой была реакция западных коллег России, когда она представила на площадке ОБСЕ информацию о крушении Ил-76.
"Мы детали (по крушению Ил-76) уже изложили вчера - на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он (мальтийский председатель ОБСЕ) знаком с нашим заявлением министерства обороны, министерства иностранных дел (РФ)", - сказал Лукашевич журналистам.
По его словам, председателю ОБСЕ не хватает украинского, и соответственно - западного - взгляда.
Ранее пресс-секретарь ОБСЕ Дэвид Дадж, комментируя катастрофу в Белгородской области, заявил журналистам, что организация осуждает насилие, и каждая смерть - это трагедия, но обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. При этом новый председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Мальты Ян Борг, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли он контактировать по крушению Ил-76 с Россией или Украиной, заявил, что у него пока нет деталей произошедшего, он вернется к вопросу, как только данные появятся.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.