https://ria.ru/20240125/gumpomosch-1923419303.html

Сотрудники магазина под Воронежем собрали гумпомощь для бойцов СВО

Сотрудники магазина под Воронежем собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 25.01.2024

Сотрудники магазина под Воронежем собрали гумпомощь для бойцов СВО

Работники магазина Новоусманского района Воронежской области передали в зону СВО инструменты, газовые баллоны и другой инвентарь, сообщила в четверг... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:13

2024-01-25T14:13

2024-01-25T14:17

надежные люди

общество

воронеж

новоусманский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Работники магазина Новоусманского района Воронежской области передали в зону СВО инструменты, газовые баллоны и другой инвентарь, сообщила в четверг райадминистрация. "Сотрудники магазина "Новый дом" собрали гуманитарную помощь для ребят, принимающих участие в специальной военной операции. Коллектив из 15 человек принял решение потратить новогоднюю премию на приобретение необходимых для фронта вещей", — сообщает администрация района в своем Telegram-канале. Как отмечают власти района, инициативу сотрудников решило поддержать и руководство компании. "В итоге на собранные деньги удалось приобрести бензопилы, инструменты, газовые баллоны и другой инвентарь. Всё это в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

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общество, воронеж, новоусманский район, воронежская область