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Сотрудники магазина под Воронежем собрали гумпомощь для бойцов СВО
Сотрудники магазина под Воронежем собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 25.01.2024
Сотрудники магазина под Воронежем собрали гумпомощь для бойцов СВО
Работники магазина Новоусманского района Воронежской области передали в зону СВО инструменты, газовые баллоны и другой инвентарь, сообщила в четверг... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:13
2024-01-25T14:13
2024-01-25T14:17
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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Работники магазина Новоусманского района Воронежской области передали в зону СВО инструменты, газовые баллоны и другой инвентарь, сообщила в четверг райадминистрация. "Сотрудники магазина "Новый дом" собрали гуманитарную помощь для ребят, принимающих участие в специальной военной операции. Коллектив из 15 человек принял решение потратить новогоднюю премию на приобретение необходимых для фронта вещей", — сообщает администрация района в своем Telegram-канале. Как отмечают власти района, инициативу сотрудников решило поддержать и руководство компании. "В итоге на собранные деньги удалось приобрести бензопилы, инструменты, газовые баллоны и другой инвентарь. Всё это в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.
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общество, воронеж, новоусманский район, воронежская область
Надежные люди, Общество, Воронеж, Новоусманский район, Воронежская область
Сотрудники магазина под Воронежем собрали гумпомощь для бойцов СВО
Магазин под Воронежем потратил новогодние премии на инструменты для бойцов СВО
ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости.
Работники магазина Новоусманского района Воронежской области передали в зону СВО инструменты, газовые баллоны и другой инвентарь, сообщила в четверг райадминистрация
.
"Сотрудники магазина "Новый дом" собрали гуманитарную помощь для ребят, принимающих участие в специальной военной операции. Коллектив из 15 человек принял решение потратить новогоднюю премию на приобретение необходимых для фронта вещей", — сообщает администрация района в своем Telegram-канале.
Как отмечают власти района, инициативу сотрудников решило поддержать и руководство компании.
"В итоге на собранные деньги удалось приобрести бензопилы, инструменты, газовые баллоны и другой инвентарь. Всё это в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.
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