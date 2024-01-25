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Детскую школу ораторского искусства открыли в Приморье благодаря гранту - РИА Новости, 25.01.2024
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12:17 25.01.2024 (обновлено: 12:35 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/grant-1923387483.html
Детскую школу ораторского искусства открыли в Приморье благодаря гранту
Детскую школу ораторского искусства открыли в Приморье благодаря гранту - РИА Новости, 25.01.2024
Детскую школу ораторского искусства открыли в Приморье благодаря гранту
В Приморье благодаря государственной поддержке открыли для детей школу ораторского искусства и развивающий клуб, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:17
2024-01-25T12:35
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Приморье благодаря государственной поддержке открыли для детей школу ораторского искусства и развивающий клуб, сообщает пресс-служба правительства края. Жители Приморья, которые ведут бизнес, связанный с обучением и развитием детей, пользуются льготным налоговым режимом, получают гранты и проходят бесплатное обучение от местного центра "Мой бизнес". Это часть мер поддержки, предназначенных для социальных предпринимателей края. По информации пресс-службы, предпринимательнице Лане Крамаренко благодаря центру "Мой бизнес" удалось расширить свое дело и организовать школу ораторского мастерства для детей "Харизма". До этого женщина выступала приглашенным специалистом, проводила занятия по актерскому мастерству в различных организациях. "Благодаря "Моему бизнесу" я стала самостоятельной. Из проведения курсов для детей и взрослых я выросла до того, что у меня своя студия, а теперь создается школа. Центр помог мне создать свой сайт, разработать логотип, провести фотосессию. Также "Мой бизнес" дал мне возможность выступить в Уссурийске и провести тренинг по ораторскому мастерству. Для меня это было ценно и важно", – сказала Крамаренко, ее слова приводит пресс-служба. Также там отметили, что государственной помощью активно пользуется и детский клуб развития "Детвора" в Артеме. В учреждении организованы группа продленного дня для школьников и дополнительное образование для детей и взрослых. При поддержке центра "Мой бизнес" руководитель клуба Наталья Власова оформила свое дело как социальное предприятие и в настоящее время платит налог на доходы по льготной ставке 1%. Кроме того, ею был получен грант в размере 500 тысяч рублей, который был потрачен на закупку интерактивного оборудования. Власова уточнила, что с сотрудничает с центром "Мой бизнес" плотно и давно, там помогают во многих моментах и всегда предлагают какие-то интересные программы. "Особенно в плане обучения. Практически ни одного обучения, связанного с социальным предпринимательством, мы не пропускаем. Там всегда что-то интересное в части маркетинга, развития, стратегий. Контент всегда проработанный на все 100%", – добавила Власова.
https://ria.ru/20240124/primore-1923314096.html
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приморский край, уссурийск, твой бизнес – новости
Приморский край, Уссурийск, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Детскую школу ораторского искусства открыли в Приморье благодаря гранту

© Фото : правительство Приморского краяПриморцы с помощью господдержки открыли для детей школу ораторского искусства и развивающий клуб
Приморцы с помощью господдержки открыли для детей школу ораторского искусства и развивающий клуб - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : правительство Приморского края
Приморцы с помощью господдержки открыли для детей школу ораторского искусства и развивающий клуб
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Приморье благодаря государственной поддержке открыли для детей школу ораторского искусства и развивающий клуб, сообщает пресс-служба правительства края.
Жители Приморья, которые ведут бизнес, связанный с обучением и развитием детей, пользуются льготным налоговым режимом, получают гранты и проходят бесплатное обучение от местного центра "Мой бизнес". Это часть мер поддержки, предназначенных для социальных предпринимателей края.
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По информации пресс-службы, предпринимательнице Лане Крамаренко благодаря центру "Мой бизнес" удалось расширить свое дело и организовать школу ораторского мастерства для детей "Харизма". До этого женщина выступала приглашенным специалистом, проводила занятия по актерскому мастерству в различных организациях.
"Благодаря "Моему бизнесу" я стала самостоятельной. Из проведения курсов для детей и взрослых я выросла до того, что у меня своя студия, а теперь создается школа. Центр помог мне создать свой сайт, разработать логотип, провести фотосессию. Также "Мой бизнес" дал мне возможность выступить в Уссурийске и провести тренинг по ораторскому мастерству. Для меня это было ценно и важно", – сказала Крамаренко, ее слова приводит пресс-служба.
Также там отметили, что государственной помощью активно пользуется и детский клуб развития "Детвора" в Артеме. В учреждении организованы группа продленного дня для школьников и дополнительное образование для детей и взрослых.
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При поддержке центра "Мой бизнес" руководитель клуба Наталья Власова оформила свое дело как социальное предприятие и в настоящее время платит налог на доходы по льготной ставке 1%. Кроме того, ею был получен грант в размере 500 тысяч рублей, который был потрачен на закупку интерактивного оборудования.
Власова уточнила, что с сотрудничает с центром "Мой бизнес" плотно и давно, там помогают во многих моментах и всегда предлагают какие-то интересные программы.
"Особенно в плане обучения. Практически ни одного обучения, связанного с социальным предпринимательством, мы не пропускаем. Там всегда что-то интересное в части маркетинга, развития, стратегий. Контент всегда проработанный на все 100%", – добавила Власова.
 
Твой бизнесПриморский крайУссурийскТвой бизнес – новости
 
 
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