https://ria.ru/20240125/grant-1923387483.html

Детскую школу ораторского искусства открыли в Приморье благодаря гранту

Детскую школу ораторского искусства открыли в Приморье благодаря гранту - РИА Новости, 25.01.2024

Детскую школу ораторского искусства открыли в Приморье благодаря гранту

В Приморье благодаря государственной поддержке открыли для детей школу ораторского искусства и развивающий клуб, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:17

2024-01-25T12:17

2024-01-25T12:35

приморский край

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Приморье благодаря государственной поддержке открыли для детей школу ораторского искусства и развивающий клуб, сообщает пресс-служба правительства края. Жители Приморья, которые ведут бизнес, связанный с обучением и развитием детей, пользуются льготным налоговым режимом, получают гранты и проходят бесплатное обучение от местного центра "Мой бизнес". Это часть мер поддержки, предназначенных для социальных предпринимателей края. По информации пресс-службы, предпринимательнице Лане Крамаренко благодаря центру "Мой бизнес" удалось расширить свое дело и организовать школу ораторского мастерства для детей "Харизма". До этого женщина выступала приглашенным специалистом, проводила занятия по актерскому мастерству в различных организациях. "Благодаря "Моему бизнесу" я стала самостоятельной. Из проведения курсов для детей и взрослых я выросла до того, что у меня своя студия, а теперь создается школа. Центр помог мне создать свой сайт, разработать логотип, провести фотосессию. Также "Мой бизнес" дал мне возможность выступить в Уссурийске и провести тренинг по ораторскому мастерству. Для меня это было ценно и важно", – сказала Крамаренко, ее слова приводит пресс-служба. Также там отметили, что государственной помощью активно пользуется и детский клуб развития "Детвора" в Артеме. В учреждении организованы группа продленного дня для школьников и дополнительное образование для детей и взрослых. При поддержке центра "Мой бизнес" руководитель клуба Наталья Власова оформила свое дело как социальное предприятие и в настоящее время платит налог на доходы по льготной ставке 1%. Кроме того, ею был получен грант в размере 500 тысяч рублей, который был потрачен на закупку интерактивного оборудования. Власова уточнила, что с сотрудничает с центром "Мой бизнес" плотно и давно, там помогают во многих моментах и всегда предлагают какие-то интересные программы. "Особенно в плане обучения. Практически ни одного обучения, связанного с социальным предпринимательством, мы не пропускаем. Там всегда что-то интересное в части маркетинга, развития, стратегий. Контент всегда проработанный на все 100%", – добавила Власова.

https://ria.ru/20240124/primore-1923314096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, уссурийск, твой бизнес – новости