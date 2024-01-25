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Фермер из Забайкалья увеличил в 15 раз поголовье скота благодаря гранту - РИА Новости, 25.01.2024
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12:20 25.01.2024
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Фермер из Забайкалья увеличил в 15 раз поголовье скота благодаря гранту
Фермер из Забайкалья увеличил в 15 раз поголовье скота благодаря гранту - РИА Новости, 25.01.2024
Фермер из Забайкалья увеличил в 15 раз поголовье скота благодаря гранту
Фермер из Хилокского района за четыре года увеличил в 15 раз поголовье крупного рогатого скота и создал новые рабочие места, это ему удалось сделать с помощью... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:20
2024-01-25T12:20
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Фермер из Хилокского района за четыре года увеличил в 15 раз поголовье крупного рогатого скота и создал новые рабочие места, это ему удалось сделать с помощью грантовой поддержки в три миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. По словам министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарева, глава фермерского хозяйства Зорикто Цыбденов в 2019 году стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов на поддержку начинающего фермера. Сейчас он полном объеме реализовал полученные деньги. "Грант позволил ему приобрести 15 голов крупного рогатого скота, трактор "Беларус" и шесть единиц другой сельхозтехники. Сегодня поголовье в хозяйстве у хилокского фермера превышает 220 голов КРС, таким образом, он смог увеличить численность в 15 раз", - сказал Бочкарев, его слова приводит пресс-служба. Уточняется, что за четырехлетний период Цыбденов также создал в своем фермерском хозяйстве три новых трудовых вакансии.
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твой бизнес – новости, забайкальский край, хилокский район
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Забайкальский край, Хилокский район

Фермер из Забайкалья увеличил в 15 раз поголовье скота благодаря гранту

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКорова
Корова - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Фермер из Хилокского района за четыре года увеличил в 15 раз поголовье крупного рогатого скота и создал новые рабочие места, это ему удалось сделать с помощью грантовой поддержки в три миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
По словам министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарева, глава фермерского хозяйства Зорикто Цыбденов в 2019 году стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов на поддержку начинающего фермера. Сейчас он полном объеме реализовал полученные деньги.
© Фото : пресс-служба министерства сельского хозяйства ЗабайкальяФермер из Забайкалья увеличил в 15 раз поголовье скота благодаря гранту
Фермер из Забайкалья увеличил в 15 раз поголовье скота благодаря гранту - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья
Фермер из Забайкалья увеличил в 15 раз поголовье скота благодаря гранту
"Грант позволил ему приобрести 15 голов крупного рогатого скота, трактор "Беларус" и шесть единиц другой сельхозтехники. Сегодня поголовье в хозяйстве у хилокского фермера превышает 220 голов КРС, таким образом, он смог увеличить численность в 15 раз", - сказал Бочкарев, его слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что за четырехлетний период Цыбденов также создал в своем фермерском хозяйстве три новых трудовых вакансии.
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